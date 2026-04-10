Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: Küba'ya destek vermekten gurur duyuyoruz

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Küba’ya destek vermekten ve insani yardım ulaştırmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında, Küba’daki gelişmelere değinen Sheinbaum, ABD’nin ekonomik ambargo uyguladığı ada ülkesiyle yakın işbirliğini sürdüreceklerini vurguladı.

Sheinbaum, ülkesinin Küba’ya ulaştırdığı insani yardım sevkiyatlarına işaret ederek, "Küba ile işbirliğine devam edeceğiz. Küba ile ilgili gizleyecek hiçbir şeyimiz yok. Aksine, Küba halkına destek vermekten ve insani yardım ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Bu desteği sağlamaktan onur duyuyorum çünkü bu, ülkemizin en iyi diplomatik geleneklerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Ulusal basında yer alan, Küba’nın talebi üzerine yapılan insani yardımların gizli tutulduğu yönündeki iddiaları reddeden Sheinbaum, Küba’ya başta yakıt olmak üzere yapılan yardımların egemenlik kriterleri çerçevesinde ve ulusal çıkarlara zarar vermeden sürdürüldüğünü belirtti.