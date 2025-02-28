Meksika duyurdu: 29 uyuşturucu kaçakçısı ABD'ye iade edildi

Uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 29 kişi Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) iade edildi.

Meksika hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla ülke genelinde cezaevlerinde tutulan mahkumlara ilişkin bilgi verildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela, El Salvador ve Meksika'daki 8 suç örgütünü "yabancı terör örgütü" olarak tanımlamasının ardından yapılan açıklamada, 29 mahkumun iki ülke arasındaki işbirliği kapsamında ABD'li makamlara teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kişilerin gözaltı, transfer ve resmi teslim işlemlerinin kurumsal protokoller çerçevesinde gerçekleştirildiği aktarılarak, "Bu eylem, her iki ülkenin egemenliğine saygı çerçevesinde koordinasyon, işbirliği ve iki taraflı karşılıklılık çabalarının bir parçasıdır" ifadesi kullanıldı.

TRUMP TARİFE UYGULANACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada da Meksika'dan iade edilen mahkumlar arasında, 1985'te ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanı Enrique "Kiki" Camarena Salazar'ı öldürmekle suçlanan Guadalajara kartelinin eski elebaşı Rafael Caro Quintero dahil bazı suç örgütü liderlerinin de bulunduğu belirtildi.

Trump, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye uyuşturucu akışının devam ettiğini belirterek, bu ülkelere uygulanacak tarifelerin 4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.