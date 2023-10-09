Meksika, İsrail'deki vatandaşlarının tahliyesi için 2 uçak gönderecek

Meksika, vatandaşlarını İsrail'den getirtmek için 2 uçak gönderecek.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Hava Kuvvetlerine ait 2 uçağın, tahliye talebinde bulunan 300 Meksikalıyı ülkeye getirmek üzere Tel Aviv'e hareket edeceğini söyledi.

Lopez Obrador, ülkeye dönmek isteyen Meksikalılarla Filistin ve İsrail Büyükelçilerinin irtibata geçtiğini aktararak, "Orada bulunan Meksikalıların çoğu turistik gezi için seyahat etmişti. Ticari uçuşların iptal edilmesi sebebiyle mahsur kaldılar. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki uçak onları almak için İsrail'e uçacak." dedi.

Çatışmanın başlamasından bu yana 3 Meksika vatandaşının kayıp olduğunu belirten Lopez Obrador, ailelerle iletişim halinde olduklarını kaydetti.

- "Orta Doğu'daki çatışmalara taraf olmak istemiyoruz"

İsrail-Filistin çatışmasına değinen Lopez Obrador, "Orta Doğu'daki çatışmalara taraf olmak istemiyoruz ancak barışa çözüm bulunması için katkıya hazırız. Şu ana kadar ne yazık ki İsrail'den ve Filistin'den çok sayıda ölüm haberi geldi ve biz bunu istemiyoruz. Birleşmiş Milletlerin harekete geçmesi gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena da kayıp vatandaşlara ilişkin İsrailli yetkilerle durumu istişare ettiklerini bildirdi.

Meksikalı yetkililer, İsrail'de kayıtlı toplam 5 bin, Batı Şeria'da 35, Gazze'de ise 2 Meksika vatandaşının bulunduğunu açıkladı.