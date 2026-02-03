Meksika Küba'ya insani yardım gönderecek

Meksika, Küba'ya insani yardım gönderecek.

Trump'ın, Venezuela ve Meksika'dan petrol tedarikini kesme girişimleri devam ederken, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum bir etkinlikte Küba hakkında açıklamalarda bulundu.

Meksika merkezli La Jornada gazetesinin haberine göre Sheinbaum, "Bu hafta Küba'ya insani yardım göndermeyi planlıyoruz. Bu yardım, Donanma Bakanlığı tarafından gıda ve diğer ürünlerle, diplomatik bir çerçevede gerçekleştirilecek" dedi.

Sheinbaum, Trump ile Küba'ya petrol sevkiyatının kesilmesi konusunda anlaşma sağlandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, temasların yalnızca Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio arasında olduğunu ifade etti.

SHEİNBAUM, TRUMP İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Trump ile Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, 30 Ocak'ta, sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaret konularında telefonda görüşmüştü.

Donald Trump, 30 Ocak'ta, ulusal acil durum ilan eden ve Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyan bir kararname imzalamıştı.

Trump, 1 Şubat'ta Küba liderleriyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.