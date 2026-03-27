Meksika, Küba'ya insani yardım götüren iki sivil teknenin kaybolduğunu bildirdi

Meksika, Küba'ya insani yardım taşıyan iki sivil teknenin kaybolduğunu açıklayarak, Karayipler'de arama kurtarma çalışması başlatıldığını duyurdu.

Meksika Deniz Kuvvetleri Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Isla Mujeres adasından yola çıkan ve 24-25 Mart tarihlerinde Küba'ya ulaşması beklenen insani yardım teknelerinden haber alınamadığı bildirildi.

Teknelerde farklı ülkelerden 9 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, Meksika donanmasının söz konusu tekneleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlattığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teknelerle şu ana kadar herhangi bir iletişim kurulamadı. Meksika devleti, denizlerde insan hayatını kurtarma sorumluluğu kapsamında ilgili protokolleri derhal devreye aldı. Söz konusu tekneler, Küba'daki ekonomik kötüleşme ve ABD'nin uyguladığı petrol ambargosu karşısında adaya insani yardım ulaştırmak amacıyla organize edilmişti. Teknelerde 2 kadın, 6 erkek ve 3 yaşında bir kız çocuğunun bulunuyordu."

Açıklamada, Isla Mujeres ile Havana arasındaki tahmini rota kapsamında, planlanan seyir güzergahı, olası rota değişiklik noktaları, bölgedeki meteorolojik koşullar ve baskın deniz akıntılarının dikkate alındığı vurgulanarak, ayrıca Karayipler ve Meksika Körfezi’nde faaliyet gösteren ticari gemiler, balıkçı tekneleri ve tur teknelerine çağrıda bulunularak kayıp teknelerin bulunmasına destek verilmesi istendi.