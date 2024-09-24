Meksika'nın güneyini vuran John Kasırgası şiddetli yağış ve rüzgar getirdi

Meksika'nın Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan bazı güney eyaletlerini etkisi altına alan "Kategori 3" şiddetindeki John Kasırgası, şiddetli yağış ve rüzgarlara yol açtı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Oaxaca eyaletini "Kategori 3" şiddetinde vuran kasırgada rüzgar hızının, saatte 190 kilometreye kadar ulaştığını açıkladı.

Merkez, John Kasırgası'nın "hayati tehlike" arz eden ani sel ve su baskınlarına sebep olduğunu, bunların Meksika'nın Pasifik kıyılarında hasara yol açtığını duyurdu.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşlarına sığınak bulmaları çağrısında bulundu.

Diğer yandan, Oaxaca ve Guerrero eyaletlerinin kıyı şeridindeki bazı okullarda bugün eğitime ara verildiği kaydedildi.