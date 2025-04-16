Meksika sınırında görev yapan 2 ABD'li asker, trafik kazasında öldü
Kaynak: AA
Meksika sınırında meydana gelen trafik kazasında 2 ABD'li asker hayatını kaybetti, 1 asker ağır yaralandı.
ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığından (NORTHCOM) yapılan açıklamada, 3 askeri taşıyan aracın New Mexico eyaletine bağlı Santa Teresa bölgesinde kaza yaptığı duyuruldu.
Açıklamada, yerel saatle 08.50'de meydana gelen kazada 2 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin ağır yaralandığı belirtildi.
Ağır yaralı askerin bölgedeki bir hastanede tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturma açıldığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, kazada yaşamını yitiren askerlerin ailelerine haber verildikten sonra isimlerinin açıklanacağı belirtildi.