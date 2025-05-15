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Meksika’da beton mikseri, otobüs ve minibüs çarpıştı: 21 ölü

Meksika’nın Puebla eyaletindeki Cuacnopalan-Oaxaca otoyolunda beton mikseri, başka bir aracı geçmeye çalıştığı sırada karşı şeride geçip önce otobüse, sonra minibüse çarpıp şarampole yuvarlanarak alev aldı. Kazada en az 21 kişi hayatını kaybetti, yaralıların da hastanelere kaldırıldığı açıklandı.

Dünya
  • 15.05.2025 10:45
  • Giriş: 15.05.2025 10:45
  • Güncelleme: 15.05.2025 10:53
Kaynak: İHA
Meksika’da beton mikseri, otobüs ve minibüs çarpıştı: 21 ölü
Fotoğraf: İHA

Meksika’nın Oaxaca ve Puebla eyaletlerini birbirine bağlayan otoyolda beton mikseri, otobüs ve minibüsün karıştığı kazada 21 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Puebla eyaletindeki Cuacnopalan-Oaxaca otoyolunda meydana geldi.

Yerel medya, beton mikserinin başka bir aracı geçmeye çalıştığı sırada karşı şeride geçip önce otobüse, sonra minibüse çarpıp şarampole yuvarlanarak alev aldığını aktardı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Samuel Aguilar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

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