Meksika’da beton mikseri, otobüs ve minibüs çarpıştı: 21 ölü

Meksika’nın Oaxaca ve Puebla eyaletlerini birbirine bağlayan otoyolda beton mikseri, otobüs ve minibüsün karıştığı kazada 21 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Puebla eyaletindeki Cuacnopalan-Oaxaca otoyolunda meydana geldi.

Yerel medya, beton mikserinin başka bir aracı geçmeye çalıştığı sırada karşı şeride geçip önce otobüse, sonra minibüse çarpıp şarampole yuvarlanarak alev aldığını aktardı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Samuel Aguilar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastanelere kaldırıldığını açıkladı.