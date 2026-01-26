Meksika’da futbol kana bulandı: 11 kişi yaşamını yitirdi

Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentinde oynanan amatör bir futbol maçının ardından silahlı saldırı meydana geldi.

L’Equipe’in haberine göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler maçın sona ermesinin ardından stadyum çevresine ateş açtı. Loma de Flores semtinde gerçekleşen saldırıda 11 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi yaralandı.

"ŞİDDETİN BİR PARÇASI"

Salamanca Belediye Başkanı Cesar Prieto, saldırıyı kınayarak olayın bölgede süregelen şiddet ortamının bir parçası olduğunu belirtti.

Prieto, suç gruplarının kentte baskı kurmaya çalıştığını ifade ederken, saldırının sorumlularının tespit edilerek adalet önüne çıkarılacağını söyledi.