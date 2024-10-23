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Meksika’da kartel ile ordu arasında çatışma: 19 ölü

Meksika’da kartel ile ordu arasında çıkan çatışmada 19 kartel üyesi etkisiz hale getirildi.

Ajans Haberleri
  • 23.10.2024 23:34
  • Giriş: 23.10.2024 23:34
  • Güncelleme: 23.10.2024 23:34
Kaynak: İHA
Meksika’da kartel ile ordu arasında çatışma: 19 ölü


Meksika’nın Sinaloa eyaletinde yer alan Culiacan’da kartel ile ordu arasında çatışma çıktı. Meksika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 30’dan fazla silahlı kişiden oluşan bir grubun askerlere ateş açmasıyla çatışma çıktığı belirtilerek, çıkan çatışmada 19 kartel üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Bazı kartel üyelerinin olay yerinden kaçtığı belirtilen açıklamada, bir yerel kartel liderinin tutuklandı aktarıldı.
Açıklamada, çatışma sonrası 7 araç ve aralarında makineli tüfekler ile mühimmatın da bulunduğu yaklaşık 30 ateşli silahın ele geçirildiği ifade edildi.

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