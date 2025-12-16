Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Meksika’da küçük uçak düştü: En az 7 kişi yaşamını yitirdi

Meksika’nın başkenti Meksiko’da, Toluca Havalimanı yakınlarında acil iniş yapmaya çalışan küçük bir uçağın düşmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dünya
  • 16.12.2025 04:21
  • Giriş: 16.12.2025 04:21
  • Güncelleme: 16.12.2025 04:53
Kaynak: AA
Meksika’da küçük uçak düştü: En az 7 kişi yaşamını yitirdi
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Meksika'nın başkenti Meksiko'nun yaklaşık 50 kilometre batısında küçük bir uçağın düşmesi sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksiko Sivil Koruma Koordinatörü Adrian Hernandez, Meksiko’nun yaklaşık 50 kilometre batısında, Toluca Havalimanı'na 5 kilometre uzaklıkta acil iniş yapmaya çalışan küçük bir uçağın düştüğünü belirtti.

Hernandez, uçakta 8 yolcu ve 2 mürettebatın kayıt altına alındığını, ancak şu ana kadar 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Öte yandan, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın yürütüldüğü aktarıldı.

BirGün'e Abone Ol