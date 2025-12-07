Meksika’da polis karakolu önünde araç infilak etti: 5 kişi hayatını kaybetti
Meksika’nın Michoacan eyaletindeki Coahuayana kasabasında polis karakolu önünde bir aracın henüz bilinmeyen nedenle patlaması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Patlamada araçtaki 2 kişi ile karakolda görevli 3 personel hayatını kaybederken, olayla ilgili patlayıcı ya da kimyasal madde ihtimaline yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde bir aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ulusal basında yer alan habere göre, eyalete bağlı Coahuayana kasabasında, Ignacio Lopez Rayon Caddesi'ndeki polis karakolunun önünde henüz bilinmeyen nedenle bir araç infilak etti.
Patlamada araçta bulunan 2 kişinin yanı sıra polis karakolunda görevli 3 personelin yaşamını yitirdiği, bazıları ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Polis yetkilileri, aracın patlayıcı madde taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Basında yer alan ilk değerlendirmelere göre, patlayan aracın kimyasal madde yüklü olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.