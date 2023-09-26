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Meksika’da sel: 8 ölü, 2 kayıp

Ajans Haberleri
  • 26.09.2023 10:24
  • Giriş: 26.09.2023 10:24
  • Güncelleme: 26.09.2023 10:24
Kaynak: İHA
Meksika’da sel: 8 ölü, 2 kayıp

Meksika’nın Jalisco eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

Meksika’nın batısındaki Jalisco eyaletinde yağışlar sel felaketini beraberinde getirdi.

Su seviyesinin yükseldiği El Jalocote’deki nehrin taşması sonucu yerleşim yerleri sular altında kaldı.

Yollarda ve evlerde büyük hasar meydana geldi.

Jalisco eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı. 

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