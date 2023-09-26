Meksika’da sel: 8 ölü, 2 kayıp
Kaynak: İHA
Meksika’nın Jalisco eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.
Meksika’nın batısındaki Jalisco eyaletinde yağışlar sel felaketini beraberinde getirdi.
Su seviyesinin yükseldiği El Jalocote’deki nehrin taşması sonucu yerleşim yerleri sular altında kaldı.
Yollarda ve evlerde büyük hasar meydana geldi.
Jalisco eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu belirtildi.
Arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.