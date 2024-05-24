Meksika’da sıcak hava dalgası: Can kaybı 48’e yükseldi

Meksika'da marttan bu yana etkili olan yüksek sıcaklık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48’e yükseldi.

Meksika’da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 48 kişi öldü.

Meksika'nın büyük çoğunluğu, termometrelerin 45 dereceyi aşan rekor sıcaklıklara neden olan yüksek basınç hava olayı ile mücadele ediyor.

Hava sıcaklığı nedeniyle can kayıplarının yaşandığı ülkede Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

SICAKLIK ARTACAK

Sıcaklıkların ilerleyen günlerde etkisini arttıracağı kaydedilen açıklamada, ülke genelinde 12-21 Mayıs tarihleri arasında sıcak hava kaynaklı 22 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni can kayıplarıyla ülkede yaz sezonunun başladığı 17 Mart’tan bu yana hayatını kaybedenlerinin sayısının 48’e yükseldiği aktarıldı. Can kayıplarının büyük bir kısmının sıcak çarpması ve dehidrasyon sonucu yaşandığı belirtildi.

Can kayıplarının yanı sıra yüzlerce kişinin sıcak çarpması, dehidrasyon, güneş yanıkları ve çeşitli nedenlerle hastaneye başvurduğu kaydedildi.

Sağlık verilerine göre, 2022-2023 yılının aynı döneminde aşırı sıcaklık kaynaklı can kaybı 2 ya da 3 olmuştu.