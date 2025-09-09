Meksika’da tren, yolcu otobüsüne çarptı: 10 ölü, 61 yaralı

MEKSİKA, (DHA) - MEKSİKA’da trenin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı.

Meksika’nın Atlacomulco kentinde, yük treninin çift katlı bir yolcu otobüsüne çarpması sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 61 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, otobüs şoförünün hemzemin geçidinde treni geçmeye çalıştığını ve bu nedenle kazanın meydana geldiğini kaydetti.

Eyalet savcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olay yerinde 7 kadın ile 3 erkeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.