Meksika’da yıkım sırasında bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Meksika’nın başkenti Meksiko’da, kontrollü yıkım sırasında bir binada kısmi çökme meydana geldi.

Çöken bir binanın bulunduğu alanda arama kurtarma ekipleri incelemelerde bulundu.

Yıkım çalışmaları sırasında meydana gelen çökme sonucu en az bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ise enkaz altında mahsur kaldığı bildirildi.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürerken bölge, Meksika Ordusu ve Meksika Donanması personeli tarafından güvenlik altına alındı.