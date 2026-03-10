Meksika’da yıkım sırasında bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Meksika’nın başkenti Meksiko’da kontrollü yıkım sırasında bir binanın kısmen çökmesi sonucu en az bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, bölge Meksika Ordusu ve Meksika Donanması tarafından güvenlik altına alındı.
Kaynak: AA
Meksika’nın başkenti Meksiko’da, kontrollü yıkım sırasında bir binada kısmi çökme meydana geldi.
Çöken bir binanın bulunduğu alanda arama kurtarma ekipleri incelemelerde bulundu.
Yıkım çalışmaları sırasında meydana gelen çökme sonucu en az bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ise enkaz altında mahsur kaldığı bildirildi.
Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürerken bölge, Meksika Ordusu ve Meksika Donanması personeli tarafından güvenlik altına alındı.