Meksika’daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 47’ye, kayıp sayısı 38’e yükseldi

Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye, kaybolanların sayısı 38'e yükseldi.

Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğünden (CNPC) yapılan açıklamada, ülkenin Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle can kaybının arttığı belirtildi.

Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 47'ye, kaybolanların sayısının 38'e çıktığı aktarılan açıklamada, eyaletlerde arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, selin vurduğu Veracruz, Puebla ve Hidalgo'da incelemelerde bulundu.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Sheinbaum, hükümetin tüm imkanlarıyla halkın yanında olduğunu ve kimsenin yalnız bırakılmayacağını duyurdu.

Meksika basınına göre, son yılların en büyük sel felaketinden 200 bini aşkın kişi etkilendi ve yaklaşık 50 bin ev hasar gördü.

Bazı kasabalarda elektrik kesintileri yaşanırken, ana otoyolların sel nedeniyle kapandığı bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, evlerin sular altında kaldığı ve bazı insanların yardım beklemek için çatılarına çıktığı görüldü.