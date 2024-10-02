Meksika’nın ilk kadın Devlet Başkanı Sheinbaum, görevine başladı

Claudia Sheinbaum, yemin ederek Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu.

Sheinbaum, ülkenin ilk kadın devlet başkanı olarak Kongre kürsüsünde yemin etti. Törene çoğunluğu Latin Amerika ülkelerinden olmak üzere devlet başkanları, başbakanlar, diplomatlar ve ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden da dahil olmak üzere 100’den fazla yabancı temsilci katıldı.

Yemin töreninde yaptığı konuşmada Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı olmasının önemine dikkati çeken Sheinbaum, bu mevkiye sadece kendisinin değil Meksika'da "kendi yollarını çizmek için mücadele eden tüm kadınların" da geldiğini dile getirdi.

Sheinbaum, yatırımların desteklenmesi, gıda ve akaryakıt fiyatlarının düzenlenmesi gibi birçok vaatte bulunmasının yanı sıra ABD ve Kanada ile yapılan serbest ticaret anlaşmasını destekledi.

Eski Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un bütün politikalarını devam ettireceğini belirten Sheinbaum, "Anlamsız uyuşturucu savaşına geri dönüş olmayacak." ifadesini kullandı.

62 yaşındaki bilim insanı ve eski Mexico City Belediye Başkanı Sheinbaum yaptığı konuşmada, "Değişim zamanı geldi, kadınların zamanı geldi. Ben bir anneyim, bir büyükanneyim, bir bilim insanıyım ve inançlı bir kadınım, bugünden itibaren Meksika halkının isteğiyle devlet başkanıyım. Biz kadınlar, güzel ulusumuzun geleceğine liderlik etmek için geldik. Ben tek başıma gelmedim, hepimiz geldik” ifadelerini kullandı.

Görevini devreden Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador (sağda) da törende yer aldı. (AA)

‘YATIRIMLAR GÜVENDE OLACAK’ MESAJI

Sheinbaum kadın haklarını destekleme ve Latin Amerika’nın ikinci büyük ekonomisinin uluslararası yatırım için güvenli bir yer olmaya devam etmesini sağlama sözü verdi. Sheinbaum ayrıca, selefi Andres Manuel Lopez Obrador’un desteklediği kapsamlı yargı reformunun kabul edilmesinin ardından yatırımcıların endişelerine değindi. Merkez bankasının özerk olacağını yineleyen ve yatırımcılara seslenen Sheinbaum, "Ulusal ve yabancı hissedarların yatırımlarının ülkemizde güvende olacağından emin olun" dedi.

Sheinbaum, Meksika’nın mevcut üretimle uyumlu olarak günlük petrol üretimini 1.8 milyon varil seviyesinde tutmayı hedeflediğini söyledi. Eğitim ve kamu sağlık hizmetlerinin genişletilmesinden 1 milyon yeni konut inşasına, temel malların fiyatlarına tavan getirilmesinden cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılıkla mücadele için reform paketi sunulmasına kadar 100 taahhütte bulunan Sheinbaum, cezasızlığı azaltmayı ve dünyanın en yüksek kadın cinayeti oranlarına sahip ülkelerinden biri olan Meksika’da kadınları korumayı hedeflediğini vurguladı. Sheinbaum, "Rehberimiz halkın mutluluğu ve refahıdır. Size tarih yazmaya devam etme sözü veriyorum" ifadelerini kullandı.

Claudia Sheinbaum, Kongre kürsüsünde yemin etmesinin hemen ardından Zocalo Meydanı'nda kendisi için düzenlenen geleneksel törene katıldı. Sheinbaum, kürsü konuşmasında ülkesinin demokratik bağımsızlığına vurgu yaptı.

Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA) adayı ve eski Meksiko Belediye Başkanı Sheinbaum, 2 Haziran'da yapılan seçimde oyların yaklaşık yüzde 60'ını alarak Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı seçilmişti.

Claudia Sheinbaum kimdir?

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nde (UNAM) fizik alanında lisans ve enerji mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. 1995'te UNAM Mühendislik Enstitüsü'ne katıldı ve 1999'da UNAM'ın en iyi genç araştırmacısı ödülünü kazandı.

2007'de Birleşmiş Milletler Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli'ne (IPCC) katıldı ve iklim değişikliğinin azaltılması konusunda çalıştı. Fizik alanında ülkenin önde gelen bilim insanlarından biri olan Sheinbaum, 2007'de iklim değişikliğiyle ilgili araştırmaları Nobel Ödülü kazanan akademisyen grubunun bir parçasıydı.

2000-2006 yılları arasında Meksiko Çevre Bakanı, 2015-2017 yılları arasında Tlalpan Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 2018-2023 yılları arasında Meksiko Başkanlığında bulundu. Kentin hem ilk kadın hem de ilk Yahudi başkanıydı.