Meksika’nın Kapadokya Fahri Konsolosluğu açıldı

Meksika’nın Kapadokya Fahri Konsolosluğu, düzenlenen resepsiyon ile açıldı. Nevşehir’in Ürgüp ilçesine Bağlı Ortahisar beldesinde düzenlenen açılış kokteyline Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinezy Hernandez, Nevşehir Valisi Ali Fidan, protokol üyeleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.



Meksika’nın Kapadokya Fahri Konsolosluğuna atanan Turizmci Yavuz Demir düzenlenen programda yaptığı konuşmada, “Kapadokya hepimizin bildiği gibi özel bir coğrafya. Sayısız medeniyetin yaşadığı, iz bıraktığı eşsiz bir bölge. Bir yatırımcı ve iş adamı olarak farklı sektörlerde bulunuyoruz. Bulunduğum sektörler içinde en anlamlı olanı turizm. Turizm sektörü diğer alanlardan farklı olarak, insan temasının ön plana çıktığı özel bir sektör. Her insan bir dünya felsefesi ile farklı ülkelerden tanıştığım misafirler ile sohbet etmenin, iletişim kurmanın, dost kalabilmenin çok değerli olduğunu anladım. Yıllar içerisinde çok sayıda Meksikalı misafirimiz oldu. Meksikalılar da aynı Türk insanımız gibi samimi, sıcak ve heyecanlı. Bu süreçte sayın Büyükelçi büyük bir nezaket göstererek Meksika’nın Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Aksaray illerini kapsayan Kapadokya Fahri Konsolosluğunu şahsıma teklif etti. Bir kültür hazinesi olan Kapadokya’dan Amerika Birleşik Devletlerinin ve Meksika kültürünün ve Meksika insanının temsilcisi olmanın verdiği sorumluluğu kusursuz bir şekilde yerine getireceğimi bilmenizi isterim. Görevim süresince iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri gitmesi için gayret edeceğim” dedi.

Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinezfy Hernandez de, "Kapadokya bölgesinin Dünya Mirası statüsünde olması nedeniyle, Türkiye ve Dünyadaki öneminin bilincinde olan Meksika hükümeti Kapadokya’da Fahri Konsolosluk kurulması işlemlerini başlatmış ve Yavuz Demir’i Fahri Konsolos olarak atamıştır. Bu nedenle seçkin Türk yetkililerin ve Meksika toplumunun, dostların ve özel misafirlerin huzurunda kendisini Meksika’nın Nevşehir Fahri Konsolosu olarak atandığı emaneti kendisine teslim etmekten mutluluk duyuyorum. Kendisi Nevşehir’in yanı sıra Kayseri, Aksaray ve Niğde illerinde de etkin olacaktır” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan da, yapılan bu atamanın her iki ülke açısından da hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Fidan, "İki ülke arasında gelişmekte olan ilişkilerin daha da ileri götürülmesi için çok faydalı olacağına inanıyorum. İkili ilişkilerin hem turizm alanında hem de ekonomik alanda gelişeceğine inanıyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından her iki ülkenin milli marşları söylendi. Program sonrasında Meksika halk dansı gösterisi sunuldu.