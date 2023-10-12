Meksika’yı kasırga ve fırtına vurdu: Can kaybı 5’e yükseldi

Meksika’nın pasifik kıyılarını vuran Lidia Kasırgası’da can kaybı 3’e yükselirken, Max tropikal fırtınası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Meksika’yı vuran Lidia Kasırgası ve Max Fırtınası nedeniyle bilanço artıyor. Ülkenin Nayarit, Jalisco, Colima ve Sinaloa eyaletlerinde etkili olan Lidia Kasırgası’nın yol açtığı şiddetli rüzgar ve selde hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Jalisco eyaletinde bir kişinin aracının sel sularına kapılarak, diğerinin ise üzerine ağaç devrilmesi sonucu öldüğü belirtildi. Nayarit eyaletinde ise arama kurtarma çalışmaları sırasında 1 kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Jalisco eyaletindeki 4 otobanda büyük hasar meydana geldi.



Nayarit eyaletinde 45 barınma merkezi açıldı

Meksika Sivil Koruma Ekibi (Protección Civil) Ulusal Koordinatörü Laura Velázquez, Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador ile düzenlediği ortak basın toplantısında, kasırgadan etkilenen 171 kişinin açılan 45 barınma merkezine yerleştirildiğini açıkladı. Velázquez ayrıca, sahada 32 bin 293 Silahlı Kuvvetler personelinin bulunduğunu, buna ek olarak 741 araç, 4 tam teşekküllü mutfak, 9 hava aracı, 13 bot ve 403 özel ekipmana sahip olduklarını ifade etti.

Meksika Elektrik İdaresi La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ise afetten etkilenen bölgelerin yüzde 22’sinde elektriğin yeniden sağladığını bildirdi.



Max Fırtınası’nda 2 kişi hayatını kaybetti

Meksika’nın Pasifik kıyısındaki Guerrero eyaletine bağlı Tecpan de Galeana şehrinde etkili olan Max Fırtınası’nın neden olduğu şiddetli yağışların yol açtığı selde 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Fırtınanın ardından eyalette, 30 bin kişi elektriksiz kalırken, onlarca kasabanın iletişiminin koptuğu, elektrik, telefon hatları ve internet bağlantılarının çalışmadığı açıklandı.