Mektuba soruşturma!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı Nuri Başkapan hakkında, cezaevindeyken bir başka cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun’a yolladığı mektup nedeniyle soruşturma açıldı.

İBB çalışanı Nuri Başkapan, 29 Mayıs’ta sosyal medya hesabından paylaştığı video nedeniyle tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Başkapan paylaştığı videoda, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nun posterlerini, afişlerini yasaklayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili’ne buradan şunu söylüyorum, gönderdiğin bu yazı kanunsuz, hukuksuzdur. Kanunu tanımıyorsun, hukuku tanımıyorsun, Anayasa’yı tanımıyorsun. O zaman ben de seni tanımıyorum. Kanunu, Anayasa’yı tanımıyorsun. Eşkıya mısın sen? Bu yaptığın eşkıyalıktır…” ifadelerini kullandı.

3 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Hazırlanan iddianamede, Başkapan’ın açıklamasında adını anmadığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay mağdur olarak yer aldı ve Başkapan için ceza istendi.

Davanın 2 Temmuz’da İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında Başkapan’a “Terörle mücadele eden kamu görelisini hedef göstermek” suçundan 1 yıl 6 ay, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan ise 1 yıl 9 ay olmak üzere toplam 3 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Başkapan cezaevinden tahliye edildi.

CEZAEVİNDEYKEN MEKTUP YAZDI

Başkapan, cezaevindeyken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karatepe Cezaevi’nde tutulan danışman Murat Ongun'a mektup yolladı.

Ancak Karatepe Cezaevi yönetimi, 29 Nisan’da gelen mektubu inceledi ve sakıncalı olduğuna karar verdi. Cezaevi yönetimi, “Mektupta Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin yargı organlarını alenen aşağılama, Cumhurbaşkanı'na yönelik küçük düşürücü ve töhmet altında bırakan ifadelere yer verildiğini” öne sürdü.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞSAVCI MÜŞTEKİ

Mektup Murat Ongun’a verilmedi ve cezaevi yönetimi savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Cumhurbaşkanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı, RTÜK Başkanı ve TRT” müşteki sıfatıyla yer aldı.

Nuri Başkapan ise alınan ifadesinde, “Bana sorduğunuz, cezaevinde tutuklu olarak kaldığım sırada benim gibi tutuklu olan, görev yaptığım İBB kurumunun üst düzey yöneticilerinden olan sayın Murat Ongun'a yazmış olduğum mektuptur. Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu işlediğimi düşünmüyorum…” dedi.