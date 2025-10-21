Mektup arkadaşı büyüdü, ihale aldı

Milyonlarca liralık kamu ihaleleri iktidara yakınlığıyla bilinen isimlere gidiyor. Son olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) düzenlediği ihalenin, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a cezaevindeyken mektup yollayan Burak Soylu’ya verildiği anlaşıldı.

YİNE PAZARLIK USULÜ

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre TOKİ, 20 Şubat 2025’te “Tunceli İli Pülümür İlçesi Muhtarlık Mahallesi (Meydanlar Mevki) 281 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” başlığıyla bir ihale düzenledi. 14 Mart’ta imzalanan sözleşmeyle ihalenin 697 milyon 845 bin TL’yle Har Proje Yapı ve Vyn İnşaat iş ortaklığına verildiği açıklandı.

BirGün’ün ulaştığı Burak Soylu, “İhaleye katılma yeterliliği olmayan bir başka şirket için ihaleye katıldığını, aslında bu işi kendi şirketinin yapmadığını” söyledi. İhale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olaylar ile yapım tekniği açısından özelliği bulunan" işler" gibi durumlarda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır “ihaleyi istediğine verme yöntemi” olarak kullanıldığı için eleştiriliyor.

MEKTUP YOLLAMIŞTI

Har Proje Yapı Şirketi’nin sahibi Burak Soylu AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışı gezilerine de eşlik ediyor. Burak Soylu’nun adı 2019’da “Cumhurbaşkanı Erdoğan mektup arkadaşı ile görüştü” başlıklı haberlerle gündeme geldi.

Haberlerde, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi'ndeyken mektuplaştığı Elazığ’da yaşayan ve o dönem 11 yaşında olan Burak Soylu ile bir araya geldi. Havalimanında yapılan görüşmede Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine gönderdiği mektubu hediye etti. Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi'nde Burak Soylu'ya yolladığı mektupta, şu satırları yazmıştı: ‘Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevi'nden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile…’”

Öte yandan kamu bankaları ile Turkcell de sosyal medyada Mehmet Ağar ile fotoğrafı da yer alan Burak Soylu’nun müşterisi.