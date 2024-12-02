Mektuplardan oyun: ‘Uzaklara Bakamamak’

Abidin YAĞMUR

Yazar-şair Adil Okay’ın, 15 yıldır mektuplaştığı siyasi tutukluların anlattıklarından esinlenerek yazdığı “Uzaklara Bakamamak” adlı okuma tiyatrosu Mersin’de bulunan Akdeniz Belediyesi salonunda sahnelendi.

Oyunda, birçoğu 25 yıldan fazla süredir içerde olan tutukluların yaşadığı tecrit, kitap, kalem ve televizyon yasağı gibi uygulamalar tutukluların dilinden anlatıldı. Oyunun yazarı Adil Okay, oyunu izleyenlere, “Giderken bu sesleri yanınızda götürmenizi diliyoruz. İçerde sorgulayan, bağıran, çağıran, türkü söyleyen insanların seslerini yanınızda götürmenizi diliyoruz” diye seslendi.

Görülmüştür Platformu olarak 15 yıldır hapishanelerden yükselen feryadı duyurmaya, mahpusların yazılarını, mektuplarını, resimlerini yayınlamaya çalıştıklarını anlatan Okay, oyun öncesinde yaptığı konuşmada, ülkenin karanlık bir süreçten geçtiğini belirtti. Okay, “Bu karanlık içeriye zifiri karanlık olarak yansıyor. İçerdeki insanları sahipsiz sanıyorlar ve onların üzerindeki baskı çok daha fazla oluyor. İçeriye düşen insanlara tecrit içinde tecrit uygulanıyor. İçerden feryatlar yükseliyor” dedi.