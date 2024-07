Melania Trump'tan suikast girişiminin ardından açıklama

Melania Trump, eşi ve ABD Başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından yaptığı açıklamada, birlik çağrısında bulundu. Trump, "Biz her zaman eşsiz bir birlik olduk. Amerika, ulusumuzun dokusu parçalanmış durumda, ancak cesaretimiz ve sağduyumuz yükselmeli ve bizi tekrar bir araya getirmelidir" ifadelerini kullandı.

Melania Trump, eşi ve ABD Başkan adayı Donald Trump'ın Pensilvanya’daki mitingde silahlı saldırıya uğramasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Birlik çağrısında bulunan Trump, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şimdi sizleri düşünüyorum, Amerikalı dostlarımı. Biz her zaman eşsiz bir birlik olduk. Amerika, ulusumuzun dokusu parçalanmış durumda, ancak cesaretimiz ve sağduyumuz yükselmeli ve bizi tekrar bir araya getirmelidir.

Kocam Donald'a isabet eden o vahşi kurşunu izlediğimde, benim ve Barron'un hayatının yıkıcı bir değişimin eşiğinde olduğunu fark ettim. Kocamı korumak için kendi hayatlarını tehlikeye atan cesur Gizli Servis ajanlarına ve kolluk kuvvetlerine minnettarım. Şu anda bu iğrenç eylemden dolayı acı çeken masum kurbanların ailelerine en içten dileklerimi sunuyorum.

"BİR CANAVAR, DONALD'IN TUTKUSUNU ÇALMAYA ÇALIŞTI"

Kocamı insanlık dışı bir siyasi makine olarak gören bir canavar, Donald'ın tutkusunu, kahkahasını, yaratıcılığını, müzik sevgisini ve ilhamını, çalmaya çalıştı. Kocamın hayatının temel yönleri, insani yönü, siyasi makinenin altına gömüldü. Donald, en iyi ve en kötü zamanlarda birlikte olduğum cömert ve şefkatli adam. Unutmayalım ki farklı görüşler, politikalar ve siyasi oyunlar sevgiden daha aşağıdır. Kişisel ve yaşam bağlılığımız, ölene kadar, ciddi risk altındadır. Siyasi kavramlar biz insanlarla kıyaslandığında basit kalmaktadır.

Hepimiz insanız ve temelde, içgüdüsel olarak, birbirimize yardım etmek isteriz. Amerikan siyaseti toplumlarımızı yükseltebilecek araçlardan yalnızca bir tanesidir. Sevgi, şefkat, nezaket ve empati birer gerekliliktir. Ve unutmayalım ki, sağın ve solun, kırmızının ve mavinin ötesine bakma zamanı geldiğinde, hepimiz burada, bu dünyevi alemdeyken, birlikte daha iyi bir yaşam için mücadele etme tutkusuna sahip ailelerden geliyoruz.

"NEFRETİ ATEŞLEYEN BASİT FİKİRLERİN ÜZERİNE ÇIKIN"

Şafak yine söktü. Yeniden bir araya gelelim. Şimdi. Bu sabah, nefretin ve şiddeti ateşleyen basit fikirlerin üzerine çıkın. Hepimiz saygının her şeyden önemli olduğu, ailenin her şeyden önce geldiği ve sevginin her şeyin ötesinde olduğu bir dünya istiyoruz. Bu dünyayı yeniden gerçekleştirebiliriz. Her birimiz bunu geri almayı talep etmeliyiz. Saygının ilişkilerimizin temel taşını yeniden doldurması konusunda ısrarcı olmalıyız.

Sizi düşünüyorum, Amerikalı dostlarım. Değişim rüzgarları geldi. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Siyasi bölünmüşlüğün ötesine ulaşanlarınızı takdir ediyorum, her bir siyasetçinin sevgi dolu bir aileye sahip bir erkek ya da kadın olduğunu hatırladığınız için teşekkür ederim."