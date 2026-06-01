Melek Baykal'dan Fatih Uçan'a itibar davası: "Tokat" iddiası yargıda

Oyuncu Melek Baykal, “Rol arkadaşına tokat attı” iddialarıyla kendisini itibar suikastına maruz bıraktığı gerekçesiyle ‘Akasya Durağı’ dizisindeki eski rol arkadaşı Fatih Uçan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Baykal, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Bu iddialar, eleştiri sınırlarını aşan ve gerçek olmayan beyanlardır. Zeynep Dörtkardeşler de iddiaları kesin bir dille yalanlamıştır” dedi.

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Uçan da, Melek Baykal’a karşı dava açacağını belirterek, “Beni halka yalancı, iftiracı olarak kötü gösterdi. Sosyal medya hesaplarım kapandı” ifadelerini kullandı.

"FATİH UÇAN’DAN ŞİKÂYETÇİYİZ"

Milliyet'in haberine göre; Baykal’ın avukatı Bilal Küçükşengün tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde, müvekkilinin kamuoyu önünde hedef gösterildiği ve haksız bir karalama kampanyasına maruz kaldığı şu sözlerle ifade edildi:

“Fatih Uçan bir gazeteye verdiği röportajda müvekkilin Zeynep Dörtkardeşler’e tokat attığını ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etmiştir. Bunlar külliyen gerçek olmayan beyanlardır. Nitekim ismi geçen Zeynep Dörtkardeşler de bu iddiaları kesin ve net bir dille yalanlamıştır. Uçan, müvekkili kamuoyu önünde küçük düşürmüş, psikolojik şiddet ve ısrarlı takip eyleminde bulunmuştur. Müvekkilin huzur ve sükununu bozan, iftiralarda bulunan ve kişilik haklarını ağır biçimde zedeleyen Fatih Uçan’dan şikâyetçiyiz.”

Hürriyet'in haberine göre ise hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla adliyeye gelerek ifade veren Fatih Uçan da Melek Baykal’a dava açacağını söyledi:

“Melek Hanım’ın Zeynep Dörtkardeşler’e attığı tokat sonrası sette bir sessizlik olmuştu. Bu tokat dizi icabı değildi. Zeynep Hanım ezberini unutup role giremediği için Melek Baykal’ın yorulduğundan sebep kamera arkası bir durumdu. Melek Baykal beni halka yalancı, iftiracı olarak kötü gösterdi. Sosyal medya hesaplarım kapandı. Bunu hak etmedim. Ben de kendisinden davacı olmak istiyorum.”