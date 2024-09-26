Melek Nur Özgener cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İstanbul Fatih'te Ali Kuşçu mahallesinde yılbaşı gecesi saat 00.16 sıralarında meydana gelen olayda Melek Nur Özgener başından tabancayla vurularak ağır şekilde yaralanmış halde hastaneye bırakılmıştı. Yapılan tüm çabalara rağmen Melek Nur Özgener hayatını kaybetmişti.

Olay sırasında Melek Nur Özgener’in vurulduğu otomobilin içinde olduğu öğrenilen Nisa A., bir arkadaşlarıyla buluştuklarını bu sırada o kişinin silahını çıkararak “Seni mi vurayım yoksa Seni mi vurayım" diye şaka yaparken silahın patladığını ve arkadaşının vurulduğunu söylemişti. Olayı gerçekleştiren kişinin isminin Ercan Şahin olduğu belirlenmişti.

MELEK NUR'UN ORGANLARI 6 KİŞİYE CAN VERDİ

Melek Nur'un hayatını kaybetmesinin ardından aile, doktorların da önerisiyle organları bağışlama kararı aldı. Melek Nur'un organları 6 kişiye can oldu. Organ nakline ihtiyacı olan 6 kişiden birinin ise yaklaşık 2 saat içerisinde organ nakli yapılması gereken hasta olduğu öğrenildi.