Mélenchon cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı, İsrail sorusuna İspanya'yı överek yanıt verdi

Fransa'da solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi kurucusu Jean-Luc Mélenchon, ülkede gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde partisinin adayı olduğunu duyurdu.

Mélenchon, konuk olduğu Fransız TF1 kanalında, ülkede düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'da 2027'deki cumhurbaşkanı seçimi için aday olup olmadığına ilişkin soruya Mélenchon, "Evet, adayım." yanıtını verdi.

Mélenchon, dünya tarihinin çok çalkantılı bir döneminden geçildiğine dikkati çekerek, "Genel savaş ve dramatik iklim değişikliği tehditleriyle karşı karşıyayız ve bir de üzerimizde beliren ekonomik ve sosyal kriz var" dedi.

Akaryakıt fiyatlarının artmasının ABD ve İsrail'in başlattığı savaşla ilgili olduğunu belirten Mélenchon, "Bir siyasi neden var ve dolayısıyla çözüm de siyasi olacak" ifadesini kullandı.

"İSRAİL, AVRUPA BİRLİĞİ OLMADAN YAŞAYAMAZ"

Fransa Cumhurbaşkanı olsaydı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "öngörülemez" tutumuna karşı ülkesinin farklı yaklaşım sergilemiş olacağını kaydeden Mélenchon, "Ciddi şekilde ilgilenseydik (Orta Doğu'da) katliam durdurulmuş olurdu" diye konuştu.

"İSPANYA İLE CEPHE OLUŞTURURDUK"

Mélenchon, cumhurbaşkanı olsaydı Orta Doğu'da yaşananlara karşı İspanya ile bir cephe oluşturacağını ve Avrupa Birliği (AB)-İsrail Ortaklık Anlaşması'nı sonlandıracağını ifade ederek, "İsrail, AB olmadan yaşayamaz" dedi.

ABD ve İsrail'in "kağıttan kaplanlar" olduğu değerlendirmesinde bulunan Mélenchon, dünyanın savaş istemediğini vurguladı.

Mélenchon, Fransa halkına en çok ırkçılığın ve ayrıcalıkların zarar verdiğine işaret ederek, her 3 Fransız'dan birinin yabancı bir ataya sahip olduğunu söyledi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin gelecek yılki seçimleri kazanacağını düşünmediğini dile getiren Melenchon, RN'yi seçimlerde yeneceklerini ifade etti.

MACRON, MÉLENCHON'A HÜKÜMET KURMA HAKKI VERMEMİŞTİ

Jean-Luc Mélenchon, daha önce Fransa'da 3 kez cumhurbaşkanı seçiminde yarışmıştı. 2024'teki seçimde Mélenchon'un liderliğini yürüttüğü Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin öncülüğünü üstlendiği Yeni Halk Cephesi seçimi birinci tamamlamasına rağmen Cumhurbaşkanı Macron, Mélenchon'a hükümet kurma yetkisi vermemişti. Mélenchon ve partisi bu kararı "antidemokratik bir darbe" olarak nitelendirmişti.