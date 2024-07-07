Melenchon istifaya çağırmıştı: Fransa Başbakanı Attal yarın istifasını sunuyor

Fransa'da ikinci turda zafer kazanan sol ittifak Yeni Halk Cephesi'nde yer alan Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon yaptığı zafer konuşmasında, “Macron'un yenilgisi net şekilde teyit edildi. Macron yenilgiyi kabul etmeli. Gabriel Attal başbakanlıktan gitmeli" dedi. Öte yandan Melenchon'un açıklamasının ardından Fransa Başbakanı Gabriel Attal, yarın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sunacağını açıkladı.

Fransa’da genel seçimlerin ikinci turu yapıldı. Kesin olmayan ilk sonuçlara göre, ikinci turu sol ittifak Yeni Halk Cephesi birinci sırada tamamladı. Macron'un partisi Rönesans ikinci, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi üçüncü sırada yer aldı.

Yeni Halk Cephesi'nde yer alan Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon yaptığı zafer konuşmasında, “Macron'un yenilgisi net şekilde teyit edildi. Macron yenilgiyi kabul etmeli. Gabriel Attal başbakanlıktan gitmeli. Macron, hükümeti kurma görevini Yeni Halk Cephesi'ne vermekle yükümlü” dedi.

ATTAL İSTİFASINI SUNACAK

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, erken genel seçimlerin ikinci turunda sandık çıkış anketlerinin açıklamasının ardından basın toplantısı düzenledi. Attal, yarın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunacağını açıklayarak, "Cumhuriyetçi geleneğe sadık kalarak, yarın sabah Cumhurbaşkanı'na istifamı sunacağım" dedi.

Başbakan Attal, yeni bir hükümet kurulana kadar gerektirdiği sürece görevine devam edeceğini belirterek, istifa kararını partisinin Ulusal Meclis'te mutlak veya nispi çoğunluğa sahip olmaması nedeniyle aldığını açıkladı.