Mélenchon’dan Le Pen paylaşımı: Onun yaydığı ırkçılıkla mücadele devam ediyor

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Hareketi’nin lideri Jean-Luc Mélenchon, ırkçı siyasetçi Jean-Marie Le Pen’in ölümünün ardından bir paylaşım yaptı.

Mélenchon, 96 yaşında ölen Le Pen hakkında “Ona karşı mücadelemiz sona erdi. Ancak onun yaydığı nefret, ırkçılık, İslamofobi ve antisemitizmle mücadele devam ediyor” dedi.

Mélenchon, şu ifadeleri kullandı:

“Ölülerin haysiyetine ve sevdiklerinin kederine saygı duymak, onların eylemlerini yargılama hakkını ortadan kaldırmaz. Jean-Marie Le Pen'in düşünceleri tahammül edilemez olmayı sürdürüyor. Ona karşı mücadelemiz sona erdi. Ancak onun yaydığı nefret, ırkçılık, İslamofobi ve antisemitizmle mücadele devam ediyor.”