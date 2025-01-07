Mélenchon’dan Le Pen paylaşımı: Onun yaydığı ırkçılıkla mücadele devam ediyor
Jean-Luc Mélenchon, ırkçı siyasetçi Jean-Marie Le Pen’in ölümünün ardından “Ona karşı mücadelemiz sona erdi. Ancak onun yaydığı nefret, ırkçılık, İslamofobi ve antisemitizmle mücadele devam ediyor” ifadesini kullandı.
Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Hareketi’nin lideri Jean-Luc Mélenchon, ırkçı siyasetçi Jean-Marie Le Pen’in ölümünün ardından bir paylaşım yaptı.
Mélenchon, 96 yaşında ölen Le Pen hakkında “Ona karşı mücadelemiz sona erdi. Ancak onun yaydığı nefret, ırkçılık, İslamofobi ve antisemitizmle mücadele devam ediyor” dedi.
Mélenchon, şu ifadeleri kullandı:
“Ölülerin haysiyetine ve sevdiklerinin kederine saygı duymak, onların eylemlerini yargılama hakkını ortadan kaldırmaz. Jean-Marie Le Pen'in düşünceleri tahammül edilemez olmayı sürdürüyor. Ona karşı mücadelemiz sona erdi. Ancak onun yaydığı nefret, ırkçılık, İslamofobi ve antisemitizmle mücadele devam ediyor.”
Le respect de la dignité des morts et du chagrin de leurs proches n'efface pas le droit de juger leurs actes. Ceux de Jean-Marie Le Pen restent insupportables. Le combat contre l'homme est fini. Celui contre la haine, le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme qu'il a…— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 7, 2025