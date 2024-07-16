Melet Çayı’nın rengi değişti, halk endişeli

Haber Merkezi

Ordu şehir merkezinin suyunun temin edildiği Melet Çayı'nda iki gündür yoğun renk değişimi yaşandığını belirten yurttaşlar endişeli.

Bölgede inceleme yapan CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, çayın hemen üst kesimde bir bakır madeni olduğunu belirterek şunları söyledi: "Diğer kesimde de siyanürle işletilecek olan bir altın madeni var. Orada ayrıca incelemeler yaptık. Ordu şehir merkezinin içme ve kullanma suyu Melet çayından alınıyor. Dolayısıyla siz 300-400 bin insanın suyunu sağladığınız bir çayın üzerine nasıl olur da siyanür ile işletilen bir altın madeni ve bir bakır madeni koyarsınız? Çünkü bu madenleri ayrıştırmak için siyanür kullanılıyor."

Adıgüzel, "Melet Çayı’nın üzerinde tam 17 HES var. 4 tane daha planlama aşamasında. Yani 21 yerden çayın boğazına sarılmışsınız. İlave olarak da bu iki maden var. Bu nasıl bir planlamadır?" dedi.