Melez bedenler, kadife dünyalar

Deniz Burak BAYRAK

Nilbar Güreş yıllardır yurt dışındaki kamusal sergileriyle bilinen bir sanatçı. Bugünlerde Türkiye’deki ilk kurumsal solo sergisini Arter’de açtı. Emre Baykal’ın hazırladığı ‘Kadife Bakış’ sergisi, adını Güreş’in galeride sergilenen bir işinden alıyor. Güreş, bir ‘modern zaman cadısı’ sanki. Ürettiği onlarca eseri kavrayınca bu yorumu yapabiliyorsunuz. Resimler, yerleştirmeler, heykeller tıpkı bir cadının ya da bir simyacının elinden çıkmış gibi.

Güreş, plastik sanatların birçok dalında üretmiş; resim, gravür, fotoğraf, kolaj, video… İrdelediği konular; türlerin melezliği, iç içe geçen beden formları, toplumsal cinsiyet normları, bunların birbirleriyle ya da içinde bulunduğu çevreyle ilişkileri. Bu noktada türlerin melezliği ne demek, açalım: O, yapıtlarında insanların, hayvanların, bitkilerin ve mitolojik ögelerin birbirine geçtiği renkli bir dünya kurmuş üretirken.

Sergide de sürreel bir evren var. Değişip dönüşecekmiş gibi her yapıt. Yaşayan bir organizmaya benziyor hepsi ama bunlar dünyadan mı yoksa değil mi, kestirmek güç. Bu renkli dünya, tekstille biçimlendirilmiş; bir koza, bir yuva, bir ağ içinde büyüyor âdeta. Arter’in sergisindeki ilk iş için, “Şimdiye kadar anlattıklarımın örneği” demek geliyor aklıma; galerinin girişine yerleştirilmesinden bu sonucu çıkarıyorum. ‘Monstera’ ilk bakışta yaprakları çeşitli desen ve dokularda kumaşlarla yorumlanan bir devetabanı; bu sergiye özel üretilmiş. Bu sıra dışı varlık epeyce acıkmış. Sağa sola uzanan kökleri etrafına bırakılmış mama ve su kaplarına yönelmiş, karnını doyuruyor. Farklı türlerin bir aradalığına çarpıcı bir örnek bu melez yaratık. ‘Mayzu’ da tıpkı üzerine çaputlar bağlanan zavallı ağaçları andırıyor. Şamanizmden anıştırmalarla dolu bir yapıt olan Mayzu’da da Monstera’ya benzer anlam katmanları var.

POLİTİK ANLAM KATMANLARI

Güreş’in yapıtlarına politik okumalar yapmak lazım. Fotoğrafları buna fazlaca imkân veriyor. ‘Çırçır' fotoğraf serisindeki ‘Mezarlar’ adlı fotoğrafa bakınca “9 kadının karanlıkta, ellerinde kazmalarla, yeşil bir alanda ne işleri var?” diye soruyorum; Güreş, sergi için Arter Yayınları tarafından hazırlanan sergi kitabında şöyle açıklıyor:

“Çırçır serisinin üretiminde ailemle, annemle, toplumun içinde insanlarla tanıştım. İşlerimde yapmaya çalıştığım eleştirilerimin hepsi bu sayede çevreme yayıldı. Çırçır, Hacıosman’dan Sarıyer’e bağlanan tünel yolu için istimlak edilip büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olan bir mahalle. Çırçır’ın istimlak olduğunu, haritadan silineceğini duyunca bu projeyi yapmayı çok istedim. Annemin arkadaşları bizim feministlerle aynı kuliste buluşunca çok enteresan tartışmalar yaşandı; herkes birbirinden bir şey öğrenip çıktı.”

Onun sanat pratiğini etkileyen başka kaynaklar da var. ‘Aylar ve Ayılar’ adlı işinden anlıyoruz bunu. Bu kaynakları Güreş’ten aktaracağım sözler sanıyorum ki açıklayıcı olur: “Babam kimliğini bastırmış bir Kürt Alevisi. Bana hayvan masalları, kısmen gerçek hikâyeler, kısmen de Kürt mitolojisi anlatırdı. Babamın dilini konuşmaya cesaret edemediğini ama o kültürü bana masallar yoluyla aktardığını düşünüyorum. Hayvanların karakterleri dile gelir bu masallarda. Mesela ayılar öyle zekice şeyler yaparlar ki insanın ağzı açık kalır. Artık o ayı mı, insan mı çok önemli değil…”

Sergi 12 Nisan 2026’ya kadar açık. Ayrıca sanatçının 25 yıllık üretim sürecinde Türkiye’de kurumsal bir sergisi açılmamış olması düşünülmeye ve tartışılmaya değer.