Melih Apa, 'Söz Havuzu' ile Görüntü Art Gallery'de

Melih Apa, “Söz Havuzu” başlıklı kişisel sergisiyle 14 Şubat - 5 Mart 2026 tarihleri arasında Adana'da Görüntü Art Gallery’de izleyiciyle buluşuyor.

“Söz Havuzu” sergisi, insan dilinin yetersizlikleri, bağ kurmayı baltalayan yönleri üzerinden tartışmaların yürütüldüğü birkaç dizi çalışmadan oluşuyor. İnsan dilinin, söz ve yazı kıskacında, iletişim kurmak için değil, bizzat kuramamak için yaratılmış teknolojiler olduğunu ileri süren bir tonu var. Sanatçı, “söz”ü, sözel yapıları koruyan “yazı”nın içerisinde tartışıyor. Yazının kendine özgü uzayla kurduğu ilişkiyi bozarak, onu sözün bir aynasına dönüştürüyor.

Kulağımıza yabancı olmayan sorular bu çalışmalarda yeniden gündeme geliyor: Kullandığımız söz bizlere ne tür oyunlar oynar? Sözel ifadelerde gerçekten konuşan kimdir? Dünyayı neden yalnızca anlamaya çalışırız; onu sözel-mantıksal önermelere ve yazıya ilişkin mekanik düzeneklere dönüştürmeden duyumsamak mümkün değil midir? Apa’nın çalışmaları, bu sorulara yaklaşmanın, yanıt verebilme olasılığının yeni yollarını arıyor.

YÜZEYE YAYILMA

Çalışmalarda izleyici ilk bakışta yazı ile karşılaştığını düşünecektir. Ancak bu yazı, tipolojik mekânını çoktan kaybetmiştir. Sözler, bir boşluğu örteceği garantisini veren dantelleşmeye, sıkılaşmış bir dokuya dönüşmüşler ve yayılmaya başlamışlardır. Sesin yokluğunda, söz yüzeye yerleşir, yazıyı taklit eden anlamın taşıyıcısı hâline gelir.

SÖZ’ÜN HAVUZU

Apa’nın çalışmaları, dilin yüzeyde beliren ve malzemede cisimleşen yönlerini öne çıkarırken izleyiciyi konfor alanının dışına itiyor. Salt yazı gibi algılanmaya direnen yüzeyler, gerilimli bir karşılaşma alanı yaratıyor. Bu gerilim, sözü yalnızca anlam üzerinden değil; beden, malzeme ve mekân üzerinden yeniden düşünmeye çağırıyor.

“Söz Havuzu”, söz ile beden, anlam ile madde, okuma ile dokunma arasındaki sınırların belirsizleştiği bir duyumsama alanı açıyor. Sergi, dilin alışıldık kullanım biçimlerini sorgularken, sözü duyumsal bir deneyime dönüştürüyor ve izleyiciyi yalnızca anlamaya değil, duyumsamaya davet ediyor; gözlerimize metin perdesi inmemesi dileklerini sunuyor.

Melih Apa’nın “Söz Havuzu” sergisi, 14 Şubat - 5 Mart 2026 tarihleri arasında Görüntü Art Gallery’de, Salı–Cumartesi günleri 12:00–18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.