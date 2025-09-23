Melih Gökçek, Ankara'daki operasyonu saatler önce haber verdi

Giriş / Abone Ol
Belediye başkanlığı dönemine ait çok sayıda suç duyurusuyla ilgili hiçbir adım atılmayan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonu saatler önce sosyal medya hesabından yazdı. Gökçek, operasyondan sonra yaptığı ikinci paylaşımda ise yaptığı paylaşımın bugünkü operasyonlarla ilgisi olmadığını, bahsettiği 'vurgunun' daha büyük olduğunu iddia etti.

Güncel
  • 23.09.2025 09:28
  • Giriş: 23.09.2025 09:28
  • Güncelleme: 23.09.2025 10:16
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek, ABB'ye yönelik operasyonu saatler önce sosyal medya hesabından haber verdi.

Gökçek, bugün sabah erken saatlerde düzenlenen operasyondan önce gece yarısı saat 12.35'de X hesabından "Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara’da milyarlık vurgun patlıyor…" şeklinde bir paylaşım yaptı.

CHP'Lİ TANAL'DAN TEPKİ

Gökçek'in paylaşımı ve yapılan operasyonun ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabı X'ten konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Tanal, "Soruşturma gizliliği ayaklar altında" başlıklı paylaşımında, "Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında son dakika haberiyle kamuoyuna yansıyan soruşturma daha resmi kaynaklar açıklama yapmadan 8 saat önce Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından duyurulmuştur" dedi.

Tanal, "Unutulmasın yargı iktidarın sopası değil milletin adalet umududur Gizliliğin çiğnendiği siyasete servis edilen bir dosyanın tek adı vardır Siyasi operasyondur" ifadelerini kullandı.

GÖKÇEK'TEN İKİNCİ PAYLAŞIM

Gökçek, operasyondan sonra yaptığı ikinci paylaşımda ise yaptığı paylaşımın bugünkü operasyonlarla ilgisi olmadığını, bahsettiği 'vurgunun' daha büyük olduğunu iddia etti.

Gökçek, "Ankara Büyükşehir de konser vurgunları ile operasyon yapılmış… Yapılması son derece doğal… Bu olayın dün attığım tweetle ilgisi yok… O vurgun milyarlık vurgun. duyduğunuzda dudaklarınız uçuklayacak… Skandalın patlamasına az kaldı…" diye yazdı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

