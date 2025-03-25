Melih Gökçek, Dilek İmamoğlu'nu hedef gösterdi: Tepki gelince sildi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu, Saraçhane'deki gösteride çekilen fotoğrafını paylaşarak hedef aldı.

Gökçek gelen tepkiler üzerine, paylaşımını bir süre sonra sildi.

Gökçek, bir X (Twitter) kullanıcısının tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de düzenlenen gösteride çekilen Dilek İmamoğlu fotoğrafıyla yaptığı paylaşımı alıntıladı.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun, Saraçhane'de Özgür Özel konuşma yaptığı sırada gülümsemesini hedef alan kullanıcı, paylaşımına "Dilek İmamoğlu'nun kocası hapse girmedi mi? Ne bu neşe?" notunu ekledi.

Paylaşımı alıntılayan Gökçek ise şu ifadeleri kullandı:

"Dilek İmamoğlu, belli ki kocanın içeriye girmesinden çok memnunsun. Aranız açıkmış. Bu kadar belli etmene de gerek yok. Şimdi Ekrem bunu duyunca acayip canı sıkılmıştır."

PAYLAŞIMI SİLDİ

Gökçek'in paylaşımına çok sayıda yurttaş tepki gösterdi. Tepkilerin ardından paylaşımını silen Gökçek, ikinci bir paylaşım yaparak, "Ya hayret etmemek mümkün değil. Karısı da oğlu da sanki kutlama yapıyorlar" diye yazdı.