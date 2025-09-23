Melih Gökçek operasyonu saatler önce duyurdu, CHP'den tepki geldi: "Gizliliğin ihlali suçtur"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek, ABB'ye yönelik operasyonu saatler önce sosyal medya hesabından haber verdi.

Gökçek, bugün sabah erken saatlerde düzenlenen operasyondan önce gece yarısı saat 12.35'de X hesabından "Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara’da milyarlık vurgun patlıyor…" şeklinde bir paylaşım yaptı.

HAZIR MISIN ANKARA?

HAZIR MISIN TÜRKİYE?

ANKARA’DA MİLYARLIK VURGUN PATLIYOR… pic.twitter.com/sAlhk9SRpY — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) September 22, 2025

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Melih Gökçek'e tepki göstererek, "Ankara Büyükşehir Belediyemize 2021-2024 arası konserler bahane edilerek operasyon düzenlendi. Ankara’yı parsel parsel FETÖ’ye peşkeş çeken, gece gündüz sosyal medyada sağa sola hakaret eden klavye bağımlısına ise henüz tek bir soruşturma yok! Üstelik gizli yürütülmesi gereken soruşturma bile bu şahsa geceden servis ediliyor" dedi.

Bulut, şunları söyledi: "Bu operasyonlar siyasi, hukuki değil” demekten dilimizde tüy bitti! İktidarın kirli siyasetine alet ettiği, sopa ettiği yargı hep muhalefete kalkıyor. Madem amacınız yolsuzlukları ortaya çıkarmak sosyal medya bağımlısına da soruşturma açın inanalım!"

Ankara Büyükşehir Belediyemize 2021-2024 arası konserler bahane edilerek operasyon düzenlendi.

Ankara’yı parsel parsel FETÖ’ye peşkeş çeken, gece gündüz sosyal medyada sağa sola hakaret eden klavye bağımlısına ise henüz tek bir soruşturma yok! Üstelik gizli yürütülmesi gereken… pic.twitter.com/4ONzu1xr0Q — Burhanettin Bulut (@eczburhan) September 23, 2025

TANAL: GİZZLİLİĞİN İHLALİ SUÇTUR

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise Melih Gökçek'e tepki gösterdiği paylaşımında, "Soruşturma gizliliği ayaklar altında. Ceza Muhakemesi Kanunu açık hükümler içeriyor soruşturma aşaması gizlidir. Dosyadaki bilgi ve belgelerin üçüncü kişilerle paylaşılması sürecin selameti için yasaktır. Bu gizliliğin ihlali bizzat suçtur" ifadelerini kullandı.

Tanal'ın sosyal medyasında yaptığı açıklama şu şekilde:

“Soruşturma gizliliği ayaklar altında. Ceza Muhakemesi Kanunu açık hükümler içeriyor soruşturma aşaması gizlidir. Dosyadaki bilgi ve belgelerin üçüncü kişilerle paylaşılması sürecin selameti için yasaktır. Bu gizliliğin ihlali bizzat suçtur.

Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında son dakika haberiyle kamuoyuna yansıyan soruşturma daha resmi kaynaklar açıklama yapmadan 8 saat önce Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından duyurulmuştur. Bu tablo üç çıplak gerçeği ortaya koyuyor; 1- Yargıdan bilgi sızdırılmıştır. Bu durum Ceza Muhakemesi Kanunu’nun soruşturmanın gizliliği ilkesine doğrudan aykırıdır. 2- Yargı siyasete malzeme edilmiştir. Bir yargı sürecinin başlaması bile beklenmeden siyasi bir aktörün propaganda aracına dönüştürülmesi hukuki değil siyasidir. 3- Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ağır darbe almıştır. Hukuk devleti ilkesinin temeli olan bağımsız yargı siyasi operasyonun aparatı haline getirilmiştir. Hukuk devletinde yargı kararları siyasetin ağzından değil bağımsız mahkemelerin kürsüsünden öğrenilir.

Soruşturmanın gizliliği bir siyasetçinin sosyal medya hesabından delik deşik ediliyorsa bu dosya baştan sona siyasidir. Unutulmasın, yargı iktidarın sopası değil, milletin adalet umududur. Gizliliğin çiğnendiği siyasete servis edilen bir dosyanın tek adı vardır; siyasi operasyondur.”

SORUŞTURMA GİZLİLİĞİ AYAKLAR ALTINDA



Ceza Muhakemesi Kanunu açık hükümler içeriyor Soruşturma aşaması gizlidir Dosyadaki bilgi ve belgelerin üçüncü kişilerle paylaşılması sürecin selameti için yasaktır Bu gizliliğin ihlali bizzat suçtur



Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi… https://t.co/EsYO9ghNOO pic.twitter.com/p1PqdGEkfZ — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) September 23, 202522

Öte yandan Muharrem İnce de Melih Gökçek'in paylaşımına tepki gösterdi.

İnce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Melih Gökçek Ankara’yı “parsel parsel” satarken kamu zararı oluşmadı mı? Ankapark’a milyarlarca lira gömülürken kamu zararı oluşmadı mı? Dinozorlara servet harcanırken kamu zararı oluşmadı mı? Ankara’ya ithal ağaçlar getirilirken kamu zararı oluşmadı mı? Kim kamunun parasını çarçur etmişse, kim kısa yoldan, milletin sırtından köşeyi dönmüşse hesabı mutlaka sorulsun. İktidara ayrı muhalefete ayrı hukuk işletmeyin'' ifadelerini kullandı.