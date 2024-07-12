Melih Gökçek’in eseriydi: Başkent’in en büyük kent suçu için yürütmeyi durdurma kararı verildi

Ankara’da Pasifik İnşaat’a ait Merkez Ankara projesi için yürütmeyi durdurma kararı verildi. Proje arazisi belediyeye aitken AKP’li Melih Gökçek döneminde satılarak, 2015'te ihale düzenlenmişti.

HABER MERKEZİ

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ankara’nın en büyük kent suçu olarak nitelendirilen Merkez Ankara projesi için yürütmeyi durdurma kararı verildiğini duyurdu. Ankara 25. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurulma kararının gerekçesi şöyle sıralandı:

* Plan notu ile birlikte otel ve sağlık tesisi yapılması gereken alanda konut alanı yapılmasına rağmen ek nüfusa hizmet edecek sosyal ve teknik altyapı alanlarının yetersiz olduğu, kentsel altyapı etki değerlendirilmesinin yapılmadığı,

* Plan açıklama raporunda bölgedeki hangi donatıların mevcut olduğu, kapasitelerinin ne olduğuna ilişkin bir araştırmanın yer almadığı, söz konusu alanlara ilişkin ulaşım ve trafik yönünden sorunlar yaşanabileceği,

* Plan notu ilavesi ile alana ayrıcalıklı kullanım hakkı tanımlandığı ve bu hususun kamu yararı taşımadığı,

* 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ve planların kademeli birlikteliği ilkesine uygun olmadığı,

* Plan kararlarının gereklilik arz ettiğinden bahsedilemeyeceği,

* İmar plan notu değişikliğinin hukuka aykırı olduğu, neticesinde planlara dayalı olarak yapı ruhsatı verilmesi vb. işlemlerinin tesis edilebileceği bu nedenle de telafisi güç ve imkansız zararların ortaya çıkabileceği…

MELİH GÖKÇEK SATMIŞTI

AKP’li Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) aitken TOKİ’ye satılan ve ardından da Emlak Konut’a geçen 125 dönüm büyüklüğündeki arazi için 2015 yılında ihale düzenlendi. İhaleyi, AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın sahibi olduğu Pasifik İnşaat aldı. Pasifik İnşaat ise arazi üzerine Merkez Ankara isimli bir proje inşa edileceğini duyurdu ve inşaata başlandı.

KÂRI 1,4 MİLYAR TL ARTTI

Pasifik İnşaat, 10 Kasım’da Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, “Şirketimiz projelerinden Merkez Ankara projesinde Emlak Konut GYO ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile arsa satışı karşılığı şirket yüklenici payı toplam geliri 3 milyar 776 milyon 699 bin TL’den, 5 milyar 136 milyon 308 bin TL’ye artmıştır” denildi. Yani böylece şirketin kârı yaklaşık 1,4 milyar TL arttırılmış oldu.

Öte yandan 2022 yılının ağustosta sağanak yağış ve fırtınaya ilişkin günler öncesinden uyarı yapmasına rağmen Merkez Ankara Projesi şantiyesinde çalışan işçiler, sahaya çıkarılmıştı. Kolon kalıbının devrilmesi sonucu stajyer Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Taha Öztürk yaşamını yitirdi. ODTÜ mimarlık öğrencisi Ege Kıratlı ve inşaat mühendisliği öğrencisi Emre Çetin ise ağır yaralandı.