Melih Gökçek, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in TBMM’deki yemin töreni sırasında CHP ve AKP grupları arasında çıkan kavga sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımıyla tepki topladı. Gökçek, yapay zekâ ile hazırlanmış görselde oğlu Osman Gökçek’i boksör olarak gösterirken, Mahmut Tanal’ın yaralandığı fotoğrafı da kullandı.

  • 12.02.2026 01:31
  • Giriş: 12.02.2026 01:31
  • Güncelleme: 12.02.2026 01:43
Kaynak: Haber Merkezi
Melih Gökçek’ten tepki çeken Mahmut Tanal paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in TBMM'deki yemin töreni sırasında CHP ve AKP grupları arasında çıkan kavgada karşı karşıya gelen AKP Milletvekili oğlu Osman Gökçek ile CHP’li Mahmut Tanal hakkında tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Gökçek’in paylaşımında Osman Gökçek’in yapay zeka tarafından boksör olarak çizildiği görselin yanında Mahmut Tanal’ın yaralandığı bir fotoğraf yer aldı.

Gökçek, “Nakavt… Milletin oyuyla seçilenlerin iradesine karşı çıkar, bakana saldırmaya kalkarsan milletin evlatları bakanına sahip çıkar, sonuç bu olur…” ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek’in paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

