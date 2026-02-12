Melih Gökçek’ten tepki çeken Mahmut Tanal paylaşımı
Melih Gökçek, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in TBMM’deki yemin töreni sırasında CHP ve AKP grupları arasında çıkan kavga sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımıyla tepki topladı. Gökçek, yapay zekâ ile hazırlanmış görselde oğlu Osman Gökçek’i boksör olarak gösterirken, Mahmut Tanal’ın yaralandığı fotoğrafı da kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in TBMM'deki yemin töreni sırasında CHP ve AKP grupları arasında çıkan kavgada karşı karşıya gelen AKP Milletvekili oğlu Osman Gökçek ile CHP’li Mahmut Tanal hakkında tepki çeken bir paylaşımda bulundu.
Gökçek’in paylaşımında Osman Gökçek’in yapay zeka tarafından boksör olarak çizildiği görselin yanında Mahmut Tanal’ın yaralandığı bir fotoğraf yer aldı.
Gökçek, “Nakavt… Milletin oyuyla seçilenlerin iradesine karşı çıkar, bakana saldırmaya kalkarsan milletin evlatları bakanına sahip çıkar, sonuç bu olur…” ifadelerini kullandı.
NAKAVT…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) February 11, 2026
MİLLETİN OYUYLA SEÇİLENLERİN İRADESİNE KARŞI ÇIKAR, BAKANA SALDIRMAYA KALKARSAN
MİLLETİN EVLATLARI BAKANI’NA SAHİP ÇIKAR, SONUÇ BU OLUR… pic.twitter.com/OwAEObQldy
Melih Gökçek’in paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.