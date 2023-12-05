Melike Şahin, ‘Atatürk’e Saygı’ projesinden çıkarıldı

İBB’nin öğretmenler için düzenlediği konserde son anda ‘şiddetli rüzgar’ gerekçesiyle sahneye çıkmayan şarkıcı Melike Şahin, ‘Atatürk’e Saygı Albümü’ projesinden çıkarıldı.

Melike Şahin, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşacak albüm çalışmalarından çıkarıldı. ‘Atatürk’e Saygı Albümü’ projesinin yapımcısı Murat Yıldırım, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada Şahin’in projeden çıkarıldığını şöyle açıkladı:

“Geleceğe miras kalacak bir çalışmaya imza atıyoruz. Ata’nın sevdiği şarkılar ‘Vasiyet’ albümünde 9 çok değerli sanatçı tarafından seslendiriliyor. Bir şarkı için de Melike Şahin’e teklifte bulunmuştuk. Ama onu projemizden çıkardık. Öğretmenlere saygısızlık, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’e de yapılmış demektir.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul’daki öğretmenler için Artİstanbul Feshane’de düzenlenmesi planlanan Melike Şahin konseri iptal edilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen konser iptal edilmesine ilişkin Instagram hesabından açıklama yapan müzisyen Melike Şahin, "Çok üzgünüm. Bu akşamki Feshane konserimiz ertelendi. Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun. Çok rüzgar varmış, hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için" demişit.

"Oysa çok özlemiştim konserlerimi ve özel olacaktı bu akşam" diyen Şahin, "Öğretmenlerimizle, benimle hiç alakası yok bu aksaklığın, yine de özür dilerim bu hayal kırıklığı için" ifadelerini kullanmıştı.

İBB YALANLAMIŞTI

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama, "Saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz çabaya ve verdiğimiz güvenceye rağmen Melike Şahin’in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorundayız" denilmişti.