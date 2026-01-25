Melikgazi Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin: 68-98

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Furkan Keseratan, Haldun Çoban, Burak Pehlivan

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Dangerfield 19, Doğa Adıcan, Merve Arı 16, Merve Uygül 6, İdil 3, Cansu 2, Özge, Collier 16, Feray 6

ÇBK MERSİN: Ayşenaz 5, Büşra 4, Asena 11, Sinem 3, Juskaite 11, Sventoraite 8, Geiselsoder 14, Burke 11, Eslem 11, Esra 3, Iagupova 17, Siksniute 8

1'İNCİ PERİYOT: 10-31

DEVRE: 27-53

3’ÜNCÜ PERİYOT: 49-77

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17’nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ÇBK Mersin’e 98-68’lik skorla yenildi. Müsabakanın en skorer ismi 19 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol’dan Dangerfield oldu. (DHA)

FOTOĞRAFLI