Melikgazi Kayseri Basketbol – OGM Ormanspor: 72 - 57

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Abdullah Koputan, Musa Onur Savaş, Furkan Keseratar

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Dangerfield 22, Williams 9, Merve Arı 17, Merve Aygül, Filip 2, Meltem 7, Collier 15

OGM ORMANSPOR: Gamze, Duygu 1, Damla 6, Kübra 8, Banu, Shields 9, Dillard 3, Anigwe 16, Fraser 14

1'İNCİ PERİYOT: 22- 17

DEVRE: 43 - 32

3’ÜNCÜ PERİYOT: 60 - 45

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5’inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı OGM Ormanspor’u 72 – 57’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer ismi 22 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol’dan Dangerfiled oldu.(DHA)