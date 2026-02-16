Melisa Karakurt'tan yeni albümün ilk teklisi: "Zorlama Beni Dünya"

Melisa Karakurt, 10 Nisan’da yayınlanacak albümünün ilk teklisi “Zorlama Beni Dünya” ile dinleyicisini modern hayatın görünmez baskılarına karşı durmaya davet ediyor.

“Zorlama Beni Dünya”, hız, beklenti ve sürekli üretme zorunluluğunun karşısına; bilinçli bir yavaşlık, iç ses ve kişisel sınırlar koyuyor.

Prodüktörlüğünü Onur Taşkan’ın üstlendiği şarkı, Melisa Karakurt’un müzikal kimliğinde önemli bir yere sahip olan doğu ve batı nağmelerinin birleşimini, sade ama derin bir anlatıyla buluşturuyor. Bu noktada Ediz Hafızoğlu’nun davul çalımı ve perküsyon dokunuşları, şarkının kimliğine büyük bir katkı sunuyor.

Şarkının miksini Onur Taşkan, master’ını ise Başar Yakupoğlu üstlendi. “Zorlama Beni Dünya”nın görsel dünyası, klibi yöneten ve çekimlerini gerçekleştiren Taha Balta imzası taşıyor. Klip senaryosu Mehmet Ömür Maden, Melisa Karakurt ve Taha Balta tarafından birlikte kaleme alındı.

Bu şarkıyı da kapsayan, Nisan ayında dinleyiciyle buluşacak albümün görsel kimliği, sanat yönetmeni Bensu Bülbüloğlu liderliğinde oluşturuldu.