Melisa Sözen, dizide oynadığı rol nedeniyle ifade verdi

Melisa Sözen, Fransa'da çekilen 2015 yapımı “Le Bureau des Legends” dizisinde oynadığı rol nedeniyle ülkeye dönüşünde "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla ifade verdi.

2016 yılında Fransa’da oynadığı dizide bir ajanı canlandıran ve rol gereği YPG'li kıyafeti giyen oyuncu Melisa Sözen'in ifade verdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Sözen'in "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla ifadesi alındı.

Melisa Sözen'in ifadesinde "mesleğinin oyunculuk olduğunu belirttiği, söz konusunu sahnelerde ise bir ajanı canlandırdığını söylediği ve üzerindeki kıyafetin terör örgütü simgesi olduğunu ve suç teşkil ettiğini bilmediğini anlattığı" bildirildi.

İHA'nın aktardığına göre Melisa Sözen ifadesinde, "Giydiğim kıyafetin böyle bir örgütü simgelediğini bilmiyordum. Ben 'ajan' rolünde oynuyordum. Dizi Türkiye'de yayınlanmadı. Vatanımı ve milletimi seven birisiyim" dedi.

Melisa Sözen'in gözaltına alındığı iddiası ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlandı.

Söz konusu gelişmeye dair bilgi aktaran gazeteci Ceylan Sever de şunları kaydetti:

"Oyuncu Melisa Sözen’in Fransa’da rol aldığı dizi yıllar sonra gündem olmuştu. Melisa Sözen’in bu dizide 2016 yılında sözde YPG üniforması giyerek oynadığı rol ile ilgili gözaltına alındığı iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada Sözen’in “Terör Örgütü Propagandası” yapmak suçundan ifadesinin alınması için emniyete talimat verildiğini belirtti. Başsavcılık, bu doğrultuda işlem yapıldığını belirterek Sözen’in gözaltında olmadığını açıkladı."

Oyuncu Melisa Sözen’in Fransa’da rol aldığı dizi yıllar sonra gündem olmuştu. Melisa Sözen’in bu dizide 2016 yılında sözde YPG üniforması giyerek oynadığı rol ile ilgili gözaltına alındığı iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada Sözen’in “Terör… — Ceylan Sever (@ceylanseverr) February 3, 2025

Ceylan Sever, Sözen'in ifadesine ilişkin ise şunları aktardı: "Melisa Sözen ifadesinde mesleğinin oyunculuk olduğunu belirterek söz konusunu sahnelerde de bir ajan rolü oynadığını anlattı. Üzerindeki kıyafetin terör örgütünü simgesi olduğunu ve suç teşkil ettiğini bilmediğini anlattı."