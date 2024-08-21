Melisa Sözen'in Fransız dizisinde canlandırdığı rol sosyal medyada gündem oldu

Oyuncu Melisa Sözen’in, Fransa'da ünlü polisiye dizisi "Le Bureau des Légendes"in üçüncü sezonunda YPG’li bir kadını canlandırması sosyal medyada gündem oldu.

Sözen, dizide Rojava'da IŞİD'e karşı savaşan YPG’lilerin arasındaki ajanı canlandırdı. Sözen, dün (20 Ağustos) dizide yer aldığı görüntülerin yeniden dolaşıma sokulmasıyla sosyal medyada çok tartışıldı.

Dizide YPG’nin arasına sızan Esrin isimli bir ajanı canlandırdığını söyleyen oyuncu, role nasıl seçildiğini şu sözlerle anlatmıştı:

"2016 yılında Fransa’nın en çok sevilen işlerinden biri olan ‘Le Bureau des Légendes’ dizisinden teklif geldi. O sırada neredeyse tek kelime Fransızca bilmiyordum. Buna rağmen seçmelere gittiğimde yönetmen oyunumu çok sevdi. Yönetmen, ‘Bir şekilde hallederiz’ dedi. Hemen hızlandırılmış bir biçimde Fransızca özel derslere başladım. Suriye’de DEAŞ’a karşı savaşan bir ajanı canlandırıyorum. Bu yüzden de çekimlerden hemen önce dil derslerinin yanı sıra silah ve dövüş eğitimleri de aldım. Benim için çok keyifli ve güzel bir süreç oldu."

Melisa Sözen Le Bureau des Légendes'in ardından, yine Fransız yapımı "Damien veut changer le monde" filminde rol almıştı.