Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen'in hayatı, oynadığı diziler, filmler ve ödülleri

Melisa Sözen'in, Fransa’daki yayınlanan “Le Bureau des Legends” dizisinin üçüncü sezonunda, 2017 yılında YPJ'li bir Kürt kadını canlandırdığı görüntüler yeniden dolaşıma sokuldu ve gündem oldu. Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen'in hayatı ve kariyerine dair bilgiler nelerdir?

MELİSA SÖZEN NERELİ?

6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde okudu.

MELİSA SÖZEN'İN İLK DİZİSİ: BABA EVİ

İlk aldığı rol, Deniz Gökçer ve Halil Ergün'ün başrollerinde oynadığı 1997 yapımı Baba Evi dizisidir. 12 yaşında Baba Evi dizisinde rol almıştır.

Oynadığı ilk film, 2001 yapımı olan Bana Şans Dile'dir.

2002 yılı yapımı ünlü dizi Asmalı Konak'ta da konuk oyuncudur.

ÇEMBERİMDE GÜL OYA İLE ETKİ BIRAKTI

Melisa Sözen'in geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan yapım, yönetmenliği Çağan Irmak'ın yaptığı Çemberimde Gül Oya dizisidir. Burada Melisa Sözen, 1970'lerde solcu bir genç olan Mehmet ile eşi Yurdanur'un kızları olan Feriha karakterini canlandırmıştır.

Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde "Nihal" karakterini canlandıran Melisa Sözen'in birçok ödülü de bulunmaktadır.

MELİSA SÖZEN'İN ÖDÜLLERİ

2008

3. İsmail Dümbüllü Ödülleri: En İyi Kadın TV Dizisi Oyuncusu (Bıçak Sırtı)

2011

4. Yeşilçam Ödülleri: En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Av Mevsimi)

2015

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri: Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu (Kalp Düğümü)

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri: Seçici Kurul Özel Ödülü (Kış Uykusu)

47. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri: Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı (Kış Uykusu)

MELİSA SÖZEN'İN ÖZEL HAYATI

Melisa Sözen, Mor ve Ötesi Grubu'nun solisti Harun Tekin ile uzun süreli bir ilişki içerisindedir.