Melisa Uzunarslan ve Cem Babacan “İki Ses Tek Hikâye” ile sahnede

Keman virtüözü, besteci ve solist kimliğiyle dikkat çeken Melisa Uzunarslan ile genç konser piyanistlerinden Cem Babacan, 15 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de Grand Pera Tarihi Bina sahnesinde gerçekleşecek “İki Ses, Tek Hikaye” başlıklı özel resitalde aynı sahneyi paylaşmaya hazırlanıyor.

Keman ve piyanonun diyalogundan doğan bu özel konser, klasik müzik repertuvarını çağdaş bir anlatıyla buluştururken; iki sanatçının yorum gücünü ve yaratıcı dünyasını tek bir hikayede bir araya getiriyor.

Program, Johann Sebastian Bach’ın ikonik “Chaconne”undan başlayarak Melisa Uzunarslan’ın içsel yolculuk temalı sonatına, Joaquín Rodrigo’nun zamansız “Adagio”sundan yeniden Uzunarslan’ın melankoli, mekân ve hatıra izleri taşıyan bestelerine uzanıyor.

Zaman zaman çatışan, zaman zaman birbirine karışan iki ayrı ses; konser boyunca tek bir anlatının parçasına dönüşüyor.

Resitalin en dikkat çekici yönlerinden biri ise, Melisa Uzunarslan’ın bu konser kapsamında yalnızca kendi bestelerini seslendirecek olması.

Sanatçının besteci kimliğini de güçlü biçimde öne çıkaran gecede, Uzunarslan’ın “Kanlıca Süiti” eserinin keman ve piyano versiyonu ilk kez bestecisi tarafından seslendirilecek. Eser, İstanbul’un hafızası, geçmiş duygusu ve şehir melankolisini taşıyan yapısıyla konserin merkezinde yer alıyor.

Konserin bir diğer özel prömiyeri ise Cem Babacan imzasını taşıyor. Babacan, Joaquín Rodrigo’nun dünyaca ünlü gitar konçertosundan yaptığı solo piyano uyarlamasını ilk kez bu konserde dinleyiciyle buluşturacak. Genç yaşına rağmen yorumculuğu ve teknik hakimiyetiyle dikkat çeken sanatçı, klasik repertuvara getirdiği yaklaşımı bu özel düzenlemeyle sahneye taşıyacak.