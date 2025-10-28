Melissa Kasırgası bekleniyor: Yaklaşık 1,5 milyon kişi risk altında

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Karayipler Delegasyon Başkanı Necephor Mghendi, Karayipler'de etkili olan Melissa Kasırgası nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişinin risk altında olduğunu söyledi.

Mghendi, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Karayipler bölgesinde hızını artıran Melissa Kasırgası'nın Jamaika'ya yaklaştığını belirten Mghendi, bu yıl görülen güçlü kasırganın şiddetinin, en tehlikeli seviye olan "5. Kategori" sınıfına yükseldiğini aktardı.

YAĞIŞ MİKTARI 3 KATINA ÇIKABİLİR

Mghendi, bunun, Karayipler'i şu ana kadar tehdit eden en güçlü kasırga olduğunu kaydederek, "16 ay önce Beryl Kasırgası'ndan henüz kurtulmaya çalışan aileler de dahil yaklaşık 1,5 milyon kişi risk altında. Kıyı toplulukları mali açıdan zor durumda, gayriresmi yerleşimler yıkıcı rüzgarlara karşı oldukça savunmasız ve yağmur mevsimi nedeniyle zaten doymuş topraklar, heyelan ve yaşamı tehdit eden sellerin olasılığını artırıyor" dedi.

Melissa Kasırgası'nın yavaş hareket ettiğini ve büyük yağış potansiyeli barındırdığını dile getiren Mghendi, bu durumun, Beryl Kasırgası sırasında kaydedilen toplam yağış miktarının 3 katına çıkabileceğini gösterdiğinin altını çizdi.

Mghendi, şöyle devam etti: "Aşırı yağış, fırtına dalgası ve sürekli rüzgarlar, altyapıda büyük hasara yol açabilir, toplulukları izole edebilir ve temel hizmetleri haftalarca olmasa bile günlerce kesintiye uğratabilir. İnsani tehdit ciddi ve acil. Yetkililer, tüm adayı tehdit altında ilan ederek, önleyici tahliyeler ve temel ihtiyaç maddelerinin erişilebilir ve uygun fiyatlı kalmasını sağlamak için güvenlik önlemleri dahil hayat kurtarıcı koruyucu önlemlerin uygulanmasını sağladı."

YERLEŞİM YERLERİ ETKİLENECEK

Kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin özellikle savunmasız durumda olduğunun altını çizen Mghendi, "Yerel ekiplerimizin yanı sıra küresel ağımızı da harekete geçirdik. IFRC Afet Müdahale Acil Durum Fonu bu erken müdahaleyi desteklemek için 80 bin İsviçre Frangı ayırdı" diye konuştu.

Mghendi, bugün Jamaika'da on binlerce insan için olağanüstü zor bir gün olacağını, fırtınanın yerleşim yerlerini etkileyeceğini ve sel sularının yükseleceğini kaydetti.

Jamaika Kızılhaç gönüllülerinin güvenli olduğunda harekete geçmeye hazır olduğuna da vurgu yapan Mghendi, "IFRC ağı da onların arkasında duracak, ölçeklendirmeye, acil yardım sağlamaya ve iyileşmeyi onurlu bir şekilde desteklemeye hazır olacak" ifadelerini kullandı.