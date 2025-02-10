Melissa Vargas Kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve başarıları nelerdir?
Fenerbahçe Medicana'nın ve Türkiye Milli voleybol takımının en etkili isimlerinden olan Melissa Vargas kimdir? Melissa Vargas hangi ülkede doğdu ve kaç yaşında? Voleybolun şimdiden simgeleşen isimlerinden Melissa Vargas ile ilgili detaylar haberimizde.
Melissa Vargas, voleybol dünyasının en güçlü ve en dikkat çeken pasör çaprazlarından biri olarak adını altın harflerle yazdırdı. Küba doğumlu olan ve daha sonra Türkiye vatandaşlığına geçen Vargas, üstün smaç gücü, etkili servisleri ve maç kazandıran performanslarıyla hem kulüp hem de milli takım düzeyinde büyük başarılara imza attı.
Peki, Melissa Vargas kimdir, kaç yaşındadır, hangi takımlarda oynadı ve kariyerinde hangi büyük başarıları kazandı? İşte detaylar!
MELİSSA VARGAS KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
- Tam Adı: Melissa Teresa Vargas Abreu
- Doğum Tarihi: 16 Ekim 1999
- Doğum Yeri: Küba
- Yaşı: 24 (2024 itibarıyla)
- Boyu: 1.94 m
- Pozisyon: Pasör Çaprazı (Opposite)
- Mevcut Takımı: Fenerbahçe Medicana
Melissa Vargas, 8 yaşında voleybola okul takımında başladı. Kısa sürede yeteneği fark edilen Vargas, 12 yaşında Küba Milli Takımı’nda forma giymeye başladı. Küçük yaşlardan itibaren dikkat çeken performansıyla, uluslararası arenada büyük bir yıldız olacağının sinyallerini verdi.
MELİSSA VARGAS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Melissa Vargas, kariyerinde birçok farklı ülkede forma giyerek uluslararası deneyim kazandı.
VARGAS'IN OYNADIĞI KULÜPLER
- Cienfuegos Cuba (Alt yaş grupları)
- Agel Prostejov (2016-2017, Çekya)
- Fenerbahçe Medicana (2018-Günümüz, Türkiye)
Fenerbahçe’ye transfer olduğu 2018 yılından itibaren kulüp tarihine adını yazdıran Vargas, üst üste kazandığı şampiyonluklarla sarı-lacivertli takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi.
MELİSSA VARGAS'IN KULÜP BAŞARILARI
Melissa Vargas, Fenerbahçe ile kazandığı şampiyonluklar ve bireysel ödüllerle adından söz ettirdi.
VARGAS'IN FENERBAHÇE İLE KAZANDIĞI KUPALAR
- 2022/2023 Misli.com Sultanlar Ligi Şampiyonluğu
- 2022/2023 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
- 2022/2023 AXA Sigorta Kupa Voley İkinciliği
- 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi İkinciliği
- 2018-2019 Türkiye Kupası (Kupa Voley) İkinciliği
- 2018-2019 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
Vargas, 2022-2023 voleybol sezonunda Misli.com Sultanlar Ligi finalinin “En İyi Pasör Çaprazı” ve “MVP (En Değerli Oyuncu)” ödüllerine layık görüldü.
MELİSSA VARGAS'IN MİLLİ TAKIM BAŞARILARI
Melissa Vargas, 2023 yılında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’na katıldı ve tarih yazdı. Hem Avrupa Şampiyonu hem de Milletler Ligi Şampiyonu olan kadronun en önemli yıldızlarından biri oldu.
TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI İLE KAZANDIĞI BAŞARILAR:
- 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi Şampiyonluğu ve MVP Ödülü
- 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonluğu ve MVP Ödülü
Vargas, Türkiye formasıyla ilk senesinde hem Avrupa hem de dünya voleybolunda büyük bir etki yarattı. Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nın En Değerli Oyuncusu seçilerek, Türk voleybolunun en büyük yıldızlarından biri olduğunu kanıtladı.
MELİSSA VARGAS'IN OYUN TARZI VE SAHADAKİ GÜCÜ
- Melissa Vargas, smaç yüksekliği ve sert vuruşlarıyla bilinir. Rakip takımlara karşı büyük bir hücum silahı olarak kullanılan Vargas, etkili servisleri ve yüksek blok becerisiyle fark yaratıyor.
- Ortalama 3,5 metreye ulaşan smaç yüksekliği ile voleybolun en etkili hücumcularından biri.
- Hem hücumda hem de blokta üstünlük sağlayabilen güçlü bir oyuncu.
- Takım oyununa katkı sağlayarak Fenerbahçe ve Türkiye Milli Takımı'nın başarısında büyük rol oynuyor.
- Melissa Vargas, oyundaki liderliği ve bitmek bilmeyen enerjisiyle sahada takım arkadaşlarını motive eden bir oyuncu profili çiziyor.