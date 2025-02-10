Melissa Vargas Kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve başarıları nelerdir?

Melissa Vargas, voleybol dünyasının en güçlü ve en dikkat çeken pasör çaprazlarından biri olarak adını altın harflerle yazdırdı. Küba doğumlu olan ve daha sonra Türkiye vatandaşlığına geçen Vargas, üstün smaç gücü, etkili servisleri ve maç kazandıran performanslarıyla hem kulüp hem de milli takım düzeyinde büyük başarılara imza attı.

Peki, Melissa Vargas kimdir, kaç yaşındadır, hangi takımlarda oynadı ve kariyerinde hangi büyük başarıları kazandı? İşte detaylar!

MELİSSA VARGAS KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Tam Adı: Melissa Teresa Vargas Abreu

Doğum Tarihi: 16 Ekim 1999

Doğum Yeri: Küba

Yaşı: 24 (2024 itibarıyla)

Boyu: 1.94 m

Pozisyon: Pasör Çaprazı (Opposite)

Mevcut Takımı: Fenerbahçe Medicana

Melissa Vargas, 8 yaşında voleybola okul takımında başladı. Kısa sürede yeteneği fark edilen Vargas, 12 yaşında Küba Milli Takımı’nda forma giymeye başladı. Küçük yaşlardan itibaren dikkat çeken performansıyla, uluslararası arenada büyük bir yıldız olacağının sinyallerini verdi.

MELİSSA VARGAS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Melissa Vargas, kariyerinde birçok farklı ülkede forma giyerek uluslararası deneyim kazandı.

VARGAS'IN OYNADIĞI KULÜPLER

Cienfuegos Cuba (Alt yaş grupları)

Agel Prostejov (2016-2017, Çekya)

Fenerbahçe Medicana (2018-Günümüz, Türkiye)

Fenerbahçe’ye transfer olduğu 2018 yılından itibaren kulüp tarihine adını yazdıran Vargas, üst üste kazandığı şampiyonluklarla sarı-lacivertli takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi.

MELİSSA VARGAS'IN KULÜP BAŞARILARI

Melissa Vargas, Fenerbahçe ile kazandığı şampiyonluklar ve bireysel ödüllerle adından söz ettirdi.

VARGAS'IN FENERBAHÇE İLE KAZANDIĞI KUPALAR

2022/2023 Misli.com Sultanlar Ligi Şampiyonluğu

2022/2023 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2022/2023 AXA Sigorta Kupa Voley İkinciliği

2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi İkinciliği

2018-2019 Türkiye Kupası (Kupa Voley) İkinciliği

2018-2019 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

Vargas, 2022-2023 voleybol sezonunda Misli.com Sultanlar Ligi finalinin “En İyi Pasör Çaprazı” ve “MVP (En Değerli Oyuncu)” ödüllerine layık görüldü.

MELİSSA VARGAS'IN MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

Melissa Vargas, 2023 yılında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’na katıldı ve tarih yazdı. Hem Avrupa Şampiyonu hem de Milletler Ligi Şampiyonu olan kadronun en önemli yıldızlarından biri oldu.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI İLE KAZANDIĞI BAŞARILAR:

2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi Şampiyonluğu ve MVP Ödülü

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonluğu ve MVP Ödülü

Vargas, Türkiye formasıyla ilk senesinde hem Avrupa hem de dünya voleybolunda büyük bir etki yarattı. Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nın En Değerli Oyuncusu seçilerek, Türk voleybolunun en büyük yıldızlarından biri olduğunu kanıtladı.

MELİSSA VARGAS'IN OYUN TARZI VE SAHADAKİ GÜCÜ