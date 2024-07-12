Meloni'den 'Biden' yorumu: Onu iyi gördüm, aklı başında

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, fiziksel ve zihinsel sağlığı tartışma konusu olan ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili, "Onu iyi gördüm, aklı başında" yorumunda bulundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO Zirvesi'nin sonuçlarından memnun olduğunu söyledi.

ABD'nin başkenti Washington'da 3 gün süren NATO Zirvesi'ne katılan Meloni, son gün oturumlarının ardından İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Meloni, zirvede özellikle İttifak'ın güney kanadı için özel bir temsilci belirlenmesine yönelik kararına atıfta bulunarak "Bu, NATO Zirvesi'nin sonucu olumlu. Özellikle de güney kanada yönelik talep ettiğimiz ve adayımızı önereceğimiz özel bir temsilcinin atanması kararından memnunum" ifadesini kullandı.

BİDEN AÇIKLAMASI

Meloni, ABD Başkanı Joe Biden'ı nasıl gördüğüne ilişkin soruya "Onu iyi gördüm, aklı başında. NATO'nun güney kanadını da konuştuk, iyi bir zirve düzenledi" yanıtını verdi.

ABD’deki başkanlık seçimleriyle alakalı sorulara Meloni, kendisinin kazandığı Eylül 2022’deki seçimlerden önce başkalarının İtalya’ya yönelik yaptığı gibi yabancı bir ülkenin seçimlerine müdahale etme niyetinde olmadığını söyledi.