Meloni'den Erdoğan'a teşekkür: "Türkiye kaynaklı göç sayısı sıfıra indi"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için bugün (29 Nisan Salı) İtalya'nın başkneti Roma'ya gitti.

Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Villa Pamphili Konutu'nda görüştü.

Fotoğraf: AA

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Meloni, ortak basın toplantısı düzenledi.

"TÜRKİYE KAYNAKLI GÖÇ SAYISI SIFIRA İNDİ, TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Meloni'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Avrupa'da, Akdeniz'de, NATO'da müttefikiz. Sayın Erdoğan'a Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tavrı için de teşekkür ediyorum. Rusya'nın da Ukrayna gibi barış iradesi göstereceğini ümit ediyoruz.

Gazze konusunda İtalya, Arap ülkelerinin gayretlerini destekliyor. Kalıcı barış yönündeki gayretleri destekliyoruz. Suriye konusunda da, demokratik bir geçiş olsun. Azınlıkların da kucaklandığı bir geçiş olsun. Sığınmacıların gönül rahatlarıyla evlerine dönebileceği bir ortam inşa edilmeli.

Lübnan konusunda da sohbet ettik. Tam istikrar konusunda hemfikiriz. Göç konusunda da konuştuk. Türkiye kaynaklı göç sayısı sıfıra indi. Teşekkür ediyorum. Şu ana kadar yaptıklarımızla gurur duyabiliriz. Sağlam dostluğumuzu daha ileri götüreceğiz."

"YENİ TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ 40 MİLYAR DOLAR"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:

"İlk zirvemizden bu yana aramızdaki münasebetler her geçen gün daha ileri gidiyor. Akdeniz'in güvenliği, Transatlantik bağın muhafazası gibi birçok noktada aramızda değerli bir uyum var. Bunun sebeplerinden biri sayın Meloni'nin cesur duruşu.

Aramızdaki ilişkilerin itici gücünü ekonomi ve ticaret oluşturuyor. Ekonomik ortaklarımız içinde İtalya ilk 5'te.

Yeni ticari hedefimiz 40 milyar dolar ve buna ulaşacağız. İtalya ile düzensiz göçle ilgili işbirliğimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.

Dostluğumuzun bir göstergesi olarak, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile beraber ortak ev sahipliği yapacağız.

Küresel ve bölgesel gelişmelerin İtalya ve Türkiye'yi daha yakın işbirliğine yönlendirdiği bir dönemden geçiyoruz. AB üyelik sürecimize başından beri destek veren İtalya'nın bu tutumunu devam ettireceğine inanıyorum.

Karadeniz'in güvenliğinde Türkiye ana aktör olarak güvenliğe katkı sunmaya devam edecek.

Gazze de önemli gündem maddelerimizden biri oldu. İki aydan bu yana insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir.

Suriye'de ülkenin yeniden inşası, kurumlarının güçlendirilmesi ve toprak bütünlüğünün muhafazasına yoğunlaşmış durumdayız.

Libya'nın istikrarı ve refahının muhafazası için uzun vadeli ve sürdürebilir çözümler üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz

İtalya Cumhurbaşkanı ve Meloni'yi Türkiye'de ağırlamak istiyoruz. İtalyan dostlarımıza teşekkür ediyorum."