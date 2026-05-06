Meloni'den tepki ve uyarı: "Yarın herkesin başına gelebilir"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zekayla kendisini iç çamaşırlarıyla fotoğraf çektirmiş gibi gösteren sahte fotoğraflarla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

X ve Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Meloni, “Son günlerde şahsıma ait, yapay zeka ile üretilmiş ve gerçekmiş gibi servis edilen çeşitli fotoğraflar dolaşıyor. Kabul etmeliyim ki; bu görüntüleri hazırlayanlar, en azından paylaştığım bu örnekte beni olduğumdan daha iyi göstermişler. Ancak asıl mesele, yalan ve iftira üretmek uğruna artık her türlü aracın kullanılıyor olmasıdır” dedi.

“İNANMADAN ÖNCE DOĞRULAYIN”

Meloni, paylaşımında deepfake içeriklerin yalnızca kendisini hedef alan bir saldırı olmadığının altını çizdi. “Mesele beni aşıyor” ifadesini kullanan Meloni, “Deepfake’ler tehlikeli bir araç çünkü aldatabilir, manipüle edebilir ve herkesi hedef alabilir. Ben kendimi savunabilirim. Pek çok kişi savunamaz” dedi.

İtalya Başbakanı “Bu nedenle her zaman tek bir kural geçerli olmalı: İnanmadan önce doğrulayın, paylaşmadan önce düşünün. Çünkü bugün bana olur, yarın herkesin başına gelebilir” uyarısında bulundu.

Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore.



Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… pic.twitter.com/or44qru2qj — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026

İTALYA’DA YASA ONAYLANDI

The Guardian’ın aktardığına göre İtalya, geçen eylülde yapay zekânın kullanımını düzenleyen kapsamlı bir yasayı onaylayan ilk Avrupa Birliği ülkesi olmuştu. Yasa, zarar verme amacıyla yapay zeka kullananlara, deepfake içerik üretenler dahil, hapis cezası öngörüyor ve çocukların yapay zekâya erişimine sınırlamalar getiriyor.

Düzenleme, Meloni ve muhalefet lideri Elly Schlein dahil birçok tanınmış İtalyan kadının görüntülerinin manipüle edilerek pornografik bir internet sitesinde yayımlanmasının ardından gündeme gelmişti. İtalyan polisi sitenin kapatılmasına karar verirken, Roma savcılığı “intikam pornosu”, hakaret ve şantaj dahil çeşitli suçlamalarla soruşturma başlatmıştı.